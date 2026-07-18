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Campeche / Sucesos

Fatal accidente en Champotón: motociclista pierde la vida tras derrapar en una curva

Un motociclista de 41 años murió tras derrapar en la carretera rumbo a Miguel Colorado, en Champotón. Presuntamente circulaba a exceso de velocidad y no portaba casco.

Por Jorge May

18 de jul de 2026

1 min

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Motociclista muere tras derrapar en carretera rumbo a Miguel Colorado, Champotón
Motociclista muere tras derrapar en carretera rumbo a Miguel Colorado, Champotón / Especial

Una persona identificada como Carlos A.L.CH. de 41 años quedó inconsciente y luego perdió la vida tras sufrir un accidente al derrapar a bordo de su motocicleta, una Italika DM200, color verde, placas del Estado de Campeche, por la carretera estatal rumbo al ejido de Miguel Colorado, municipio de Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, el accidente se registró la tarde de este viernes, alrededor de las 17:30 horas, cerca de un rancho llamado El Portugués, en el tramo estatal antes referido.

Los datos preliminares indican que esta persona tomó una curva a exceso de velocidad, por lo que perdió el control del manubrio y finalmente derrapó.

Esta persona terminó sobre el pavimento, donde, derivado del fuerte golpe quedó semiinconsciente. Trascendió que al momento del accidente no llevaba casco de protección.

Al sitio llegaron paramédicos del SAMU y luego fue trasladado a la cabecera de Escárcega para ser ingresado al hospital IMSS-Bienestar Dr. Janell Romero Aguilar. Horas más tarde, confirmaron su lamentable deceso al parecer por traumatismo craneoencefálico.

Antes, un grupo de personas que se percató del accidente se aglomeró y procedió a solicitar apoyo a los elementos de emergencia para que esta persona recibiera atención a la brevedad posible.

De igual forma, se dijo que el hoy occiso igual era originario de la ciudad de Escárcega; aunque este dato no fue confirmado.

JGH

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