Precio del diésel se mantiene por debajo de 27 pesos en México; 83% de las gasolineras ya se suman al acuerdo del Gobierno

El Gobierno de México informó que continúa avanzando la estrategia para mantener estable el precio del diésel en el país, luego de que 435 estaciones de servicio adicionales se incorporaran al Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel.

Con estas nuevas adhesiones, el número de gasolineras participantes ascendió a 8 mil 481, lo que representa el 83 por ciento de las estaciones de servicio que comercializan este combustible en territorio nacional.

De acuerdo con la autoridad federal, la incorporación de más establecimientos ha permitido conservar el precio promedio nacional del diésel por debajo de los 27 pesos por litro, mientras que en las entidades fronterizas el costo se mantiene por debajo de los 25.39 pesos por litro, favorecido por la aplicación de una tasa preferencial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 8%.

Más de mil 700 estaciones aún venden el combustible a precios superiores

Pese al avance del programa, el Gobierno señaló que todavía existen mil 721 estaciones de servicio que comercializan el diésel a precios considerablemente más altos que los observados en el resto del mercado.

Ante este panorama, hizo un llamado a los empresarios gasolineros que aún no forman parte del acuerdo para sumarse a la estrategia, cuyo objetivo es contribuir a la estabilidad económica de las familias mexicanas, especialmente de los sectores con menores ingresos.

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Las autoridades reiteraron que el compromiso busca generar condiciones de mayor certidumbre para consumidores y transportistas, al evitar incrementos significativos en el costo del combustible.

Continúan estímulos fiscales y apoyo de Pemex

El Gobierno federal destacó que el acuerdo para estabilizar el precio del diésel se complementa con diversas acciones implementadas de manera coordinada entre dependencias e instituciones públicas y privadas.

Entre ellas se mantiene la aplicación constante de estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mecanismo que permite amortiguar las variaciones en los precios internacionales de los combustibles.

Asimismo, continúa el trabajo conjunto con la Asociación de Bancos de México y la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales para reducir las comisiones que pagan las estaciones de servicio por operaciones realizadas mediante tarjetas bancarias, vales de combustible y otros medios electrónicos.

Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa respaldando la estrategia mediante el suministro de combustibles a precios competitivos y la ampliación de su esquema de distribución de última milla, lo que permite disminuir los costos logísticos desde las Terminales de Almacenamiento y Despacho hacia las estaciones participantes.

📰 Comunicado Nacional | Actualización del número de estaciones de servicio que no cumplen con el Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio de Diésel.

🔗 https://t.co/Sw7OBBsUcz pic.twitter.com/X9NAshaloa — Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 17, 2026

Refuerzan vigilancia del mercado de combustibles

Como parte de la estrategia integral, el Gobierno de México informó que también se fortalecen las acciones de seguridad en carreteras, terminales y estaciones de servicio, además de optimizar las cadenas logísticas para garantizar el abasto oportuno del combustible en todo el país.

Finalmente, las autoridades aseguraron que continuará la supervisión permanente del mercado de los combustibles para promover condiciones de competencia equitativa, evitar prácticas que afecten a los consumidores y contribuir a mantener la estabilidad en los precios del diésel en beneficio de la población mexicana.

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