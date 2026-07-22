Sheinbaum Pardo pide a la UNAM adaptar sus exámenes ante el avance de la inteligencia artificial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deberá adaptar sus mecanismos de evaluación ante el desarrollo de la inteligencia artificial y las herramientas digitales que permiten responder preguntas o elaborar trabajos académicos en pocos segundos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la polémica relacionada con el primer examen de ingreso a licenciatura de la UNAM aplicado completamente en línea y las posibles irregularidades detectadas durante el proceso.

Sheinbaum reconoció que corresponde a la Universidad analizar lo ocurrido y definir las medidas que adoptará, debido a que se trata de una institución autónoma. No obstante, señaló que el crecimiento de la inteligencia artificial modificó las condiciones bajo las cuales se diseñan y aplican las evaluaciones a distancia.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el examen de admisión de la UNAM?

La presidenta indicó que la UNAM tiene la facultad de decidir cómo realiza sus concursos de selección y cómo investiga las conductas que puedan comprometer su transparencia.

“Es una institución autónoma, ellos toman la decisión de cómo hacer el examen”, expresó.

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Sheinbaum planteó que, al diseñar el proceso, posiblemente no se consideró todo el avance reciente de las herramientas de inteligencia artificial. Agregó que la Universidad deberá establecer cómo resolver la situación y garantizar que los resultados reflejen los conocimientos de cada aspirante.

La UNAM informó que 158 mil 712 personas presentaron el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026. El proceso del 2 por ciento de los participantes fue cancelado por conductas contrarias a la convocatoria y a la legislación universitaria.

UNAM utilizó inteligencia artificial para vigilar el examen

La propia Universidad explicó que la plataforma de evaluación contó con herramientas de inteligencia artificial para detectar patrones de comportamiento anómalos.

El sistema no podía cancelar exámenes de manera automática. Su función consistía en emitir alertas, recopilar evidencias y permitir que personal universitario revisara cada caso antes de tomar una decisión.

Durante las primeras jornadas, la UNAM reportó bloqueos por actividades contrarias a las reglas y anunció la revisión de un número reducido de patrones atípicos.

Además, la institución presentó una denuncia penal el 3 de julio por presuntas prácticas que pudieron afectar a aspirantes y familias durante el concurso.

Inteligencia artificial obliga a cambiar las evaluaciones

Sheinbaum señaló que el reto no se limita a los exámenes de ingreso. También alcanza tareas, ensayos, investigaciones y proyectos elaborados fuera del salón de clases.

Las herramientas de inteligencia artificial generativa pueden producir textos, responder cuestionarios y resolver ejercicios, lo que dificulta determinar qué parte del trabajo corresponde directamente al estudiante.

Ante este escenario, la presidenta mencionó que algunas instituciones han retomado exámenes presenciales, evaluaciones orales y ejercicios que permiten comprobar de forma directa el dominio de los contenidos.

La UNAM ya había reconocido que el uso de inteligencia artificial se encuentra extendido entre su comunidad. Datos difundidos por la institución indican que entre 81 y 88 por ciento del alumnado utiliza herramientas de IA generativa, principalmente para buscar información y elaborar materiales académicos.

📖🤖 Claudia Sheinbaum pide honestidad tras polémica por examen de la UNAM.



La mandataria @Claudiashein señaló que la UNAM (@UNAM_MX) tiene autonomía para determinar las medidas correspondientes ante las denuncias por el presunto uso de inteligencia artificial durante el examen… pic.twitter.com/xHbegpChSF — El Incorrecto (@elincorrectosoy) July 22, 2026

Sheinbaum llama a aspirantes a actuar con honestidad

La mandataria pidió a quienes participan en concursos de ingreso evitar prácticas que afecten la equidad de las evaluaciones.

También sostuvo que las universidades deben encontrar un equilibrio entre aprovechar las posibilidades educativas de la tecnología y garantizar procesos confiables.

El examen en línea permitió la participación de aspirantes de distintos estados y del extranjero sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México. La UNAM afirmó que este formato amplió el acceso, aunque también exigió nuevos mecanismos de identificación, supervisión y revisión de posibles conductas indebidas.

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