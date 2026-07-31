Secretario Harfuch revela posible móvil del feminicidio de Valeria Márquez y señala al hijo de “R1”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló nuevos datos sobre el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 dentro de un salón de belleza en Zapopan, Jalisco.

Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, permitió fortalecer una línea de investigación relacionada con el crimen.

De acuerdo con García Harfuch, uno de los hijos de “R1” mantuvo una relación sentimental con Valeria Márquez y presuntamente la amenazó en varias ocasiones. Los indicios recopilados apuntan a que esta persona habría solicitado a su padre organizar el ataque contra la joven.

El titular de la SSPC aclaró que esta hipótesis deberá comprobarse mediante las investigaciones ministeriales y ante las autoridades judiciales correspondientes.

¿Cuál habría sido el motivo del feminicidio de Valeria Márquez?

Harfuch señaló que el posible móvil está relacionado con la relación sentimental que la influencer sostuvo con el hijo de Ramón Ángel “N”.

Según la información obtenida por las autoridades, las amenazas contra Valeria ocurrieron antes del ataque. La investigación busca comprobar si el hijo de “R1” pidió directamente a su padre que coordinara el feminicidio.

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La joven de 23 años fue asesinada a balazos el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde su establecimiento, ubicado en la colonia Real del Carmen, en Zapopan.

Desde el inicio, la Fiscalía de Jalisco abrió la carpeta bajo el protocolo de feminicidio y comenzó a revisar videos, testimonios, comunicaciones y vínculos personales de la víctima.

¿Qué relación tiene la detención de “R1” con el caso?

Ramón Ángel “N” fue detenido en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fuerzas Especiales del Ejército.

Las autoridades lo identifican como líder de una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, con operaciones en municipios de Michoacán y en la zona metropolitana de Guadalajara.

García Harfuch explicó que los datos obtenidos tras su captura serán incorporados a la carpeta por el feminicidio de Valeria Márquez. Sin embargo, precisó que se trata de una investigación distinta a la relacionada con el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, 'El R1', tenía una relación sentimental con Valeria Márquez, y es el principal señalado en el feminicidio de la creadora de contenido, ocurrido en Zapopan, Jalisco, el pasado 13 de mayo de 2025, señala el secretario Omar García Harfuch.



"Ya… pic.twitter.com/bzqpNYBXzg — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 31, 2026

Autoridades buscan al hijo de “R1”

El secretario de Seguridad indicó que existen indicios para localizar al hijo del detenido, señalado como otra de las personas posiblemente relacionadas con el feminicidio.

Las autoridades trabajan para determinar dónde se encuentra y obtener los mandamientos judiciales necesarios para su captura. Hasta el momento no se ha informado oficialmente que exista una orden de aprehensión ejecutada en su contra.

Harfuch agregó que próximamente se conocerán las imputaciones que enfrenta “R1” en Estados Unidos y si existe alguna solicitud de extradición. Todos los señalamientos deberán acreditarse durante el proceso penal y las personas investigadas se presumen inocentes hasta que exista una sentencia.

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