Omar Garcia Harfuch revela que “R1” ordenó y financió asesinato de Carlos Manzo y se le vincula con caso Valeria Márquez

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, fue identificado como el principal autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

Durante la conferencia mañanera encabezada este viernes 31 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que las investigaciones atribuyen al detenido una participación directa en la decisión, planeación y financiamiento del ataque.

“R1” fue capturado junto con Jesús Salvador “N”, alias “El Chuy”, durante un operativo realizado en la colonia Los Naranjos, en Atotonilco el Alto, Jalisco. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fuerzas Especiales del Ejército fueron atacados por integrantes de su círculo de protección, lo que derivó en un enfrentamiento en el que murió uno de los agresores.

¿Cómo relacionan a “R1” con el homicidio de Carlos Manzo?

García Harfuch señaló que las autoridades reconstruyeron la estructura criminal mediante análisis forenses de teléfonos, intervenciones de comunicaciones autorizadas por un juez, transferencias bancarias, declaraciones ministeriales, testimonios y videos.

De acuerdo con las pesquisas, Ramón Ángel “N” habría ordenado directamente el asesinato perpetrado el 1 de noviembre de 2025 en la plaza Morelos de Uruapan. Carlos Manzo fue trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió por las lesiones.

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Uno de los detenidos, identificado como Samuel “N”, formaba parte del círculo cercano del alcalde y presuntamente entregó información sobre sus actividades, movimientos y condiciones de seguridad a la célula criminal encargada del ataque.

Harfuch sostuvo que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Michoacán cuentan con pruebas para presentar la imputación ante un juez. Hasta ahora, 31 personas han sido detenidas y vinculadas a proceso por su posible participación en la planeación, ejecución o encubrimiento del crimen.

#MañaneraDelPueblo. Informa @OHarfuch que en Atotonilco el Alto, Jalisco fue detenido a Ramón Ángel “N”,

el R1, vinculado al CJNG, autor intelectual del crimen de Carlos Manzo pic.twitter.com/39skDL4BgZ — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 31, 2026

¿Qué relación tendría “R1” con el feminicidio de Valeria Márquez?

El titular de la SSPC también reveló que la célula encabezada por “R1” habría participado en diversos hechos violentos, entre ellos el feminicidio de la influencer tapatía Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco.

La joven de 23 años fue atacada con arma de fuego dentro de un establecimiento. Desde el inicio, la Fiscalía de Jalisco informó que el caso se investigaba bajo el protocolo de feminicidio.

Según la explicación de García Harfuch, el hecho estaría relacionado con Francisco “N”, expareja de Valeria e hijo de Ramón Ángel “N”. El funcionario no detalló si ya existe una orden de aprehensión contra esta persona ni cuál habría sido la participación específica atribuida a “R1”.

#MañaneraDelPueblo. Dentro del círculo íntimo del alcalde Carlos Manzo, asesinado en la plaza de Uruapan, habían personas vinculadas al CJNG que informaban sobre los movimientos del edil asediado, revela @OHarfuch pic.twitter.com/E7DGqBqWg7 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 31, 2026

¿Quién es Ramón Ángel “N”, alias “R1”?

Las autoridades federales identifican al detenido como líder de una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, con operaciones en Michoacán y Jalisco.

El grupo estaría relacionado con narcotráfico, homicidios, suministro de armas y extorsiones contra productores de limón y aguacate, ganaderos, comerciantes, transportistas y empresas de servicios.

García Harfuch afirmó que la captura debilita la capacidad de mando, financiamiento y movilidad de la organización. Sin embargo, la responsabilidad penal de Ramón Ángel “N” deberá ser determinada por los tribunales, por lo que se le considera inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.

IO