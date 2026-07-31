Golpe al bolsillo en Hopelchén: Esto costará calzar a los niños para el regreso a clases 2026

En recorrido en zapaterías de la ciudad de Hopelchén, se supo que, para este regreso a clases, aumentó en un 15 por ciento el precio del calzado escolar a comparación del 2025, tanto para niños como para niñas, y dueños de negocios del ramo se han preparado para surtir sus establecimientos ante el próximo retorno a las aulas para el ciclo escolar 2026-2027.

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En conocida zapatería de la colonia San Isidro, ubicada a espaldas del mercado municipal, que es la que más vende calzado escolar, su propietaria Mariela Ayil Madera señaló que empezó a surtir su negocio apenas concluyeron las clausuras de fin de cursos del ciclo escolar 2025-2026, principalmente de educación primaria.

“El calzado escolar que más demanda tiene es el de educación primaria y es ahí donde nos hemos enfocado más. Apenas concluyeron las clausuras, con nuestros proveedores checamos modelos y precios, y empezamos a surtir nuestra zapatería”, expresó.

Dijo que ya le ha llegado una parte de su pedido y la próxima semana le llegará otra tanda de calzado. Lo que ya llegó, en gran parte ya está en exhibición, al tiempo que indicó que, además del calzado escolar, también venden zapatos tipo tenis tanto para niños como para niñas.

La comerciante Mariela Ayil Madera comenzó a surtir su local en la colonia San Isidro tras terminar las clases. / Mauriel Koh

“Nuestro fuerte es el calzado escolar para educación primaria. A partir de la educación secundaria, los adolescentes y jóvenes se van más por los tenis, pues ese sector de la sociedad ya tiene un poco más de libertad para escoger sus tipos de calzado”, agregó la comerciante.

Ayil Madera subrayó que hubo un aumento en el costo del calzado escolar a comparación del año pasado, el cual fue de un 15 por ciento. Dijo desconocer las razones de ese incremento, aunque indicó que suele suceder cada año, pero de que aumentó, sí aumentó su costo.

Reveló que el costo del calzado escolar en esta ocasión depende del modelo y la talla; así como hay de 250 pesos, también los hay de 400 y hasta de 500 pesos.

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Agregó que, para facilitar el pago del calzado a las familias que tienen varios hijos en edad escolar, se maneja el sistema de apartado, además de que para una empresa avícola local se aceptan los vales de sus trabajadores.

Mencionó que sus ventas han iniciado desde hace dos semanas y espera que se incrementen aún más cuando esté por iniciar el curso escolar, pues es común que muchas familias esperen a lo último para realizar sus compras.

JGH