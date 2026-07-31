UNAM definirá este viernes el futuro del examen de ingreso 2026 tras denuncias de trampas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentará este viernes 31 de julio la propuesta elaborada por la Comisión Técnica que revisó el examen de ingreso a licenciatura 2026, después de las denuncias sobre posibles trampas e irregularidades durante su aplicación en línea.

El informe será clave para determinar qué ocurrirá con los resultados del Concurso de Selección y cuándo podrán reanudarse la entrega de documentos, las inscripciones y las actividades académicas de los estudiantes de primer ingreso.

Hasta la mañana de este viernes, la Universidad no había comunicado oficialmente una decisión sobre la reposición parcial o total del examen. La institución pidió a los aspirantes consultar únicamente sus canales oficiales y evitar información no verificada difundida en redes sociales.

La Comisión Técnica fue instalada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas para revisar el procedimiento de aplicación, los resultados y los reportes sobre comportamientos atípicos detectados durante la evaluación.

¿La UNAM repetirá el examen de ingreso a licenciatura 2026?

La reposición del examen es una de las alternativas que podría analizar la Comisión, pero no existe hasta ahora una determinación oficial que confirme esa medida.

Leonardo Lomelí señaló que “todas las opciones están sobre la mesa” y sostuvo que la prioridad es proteger a quienes presentaron la evaluación de forma legítima. También advirtió que la Universidad no debe normalizar conductas deshonestas porque afectan la equidad del proceso.

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Durante la aplicación del examen, la UNAM informó que detectó actividades contrarias a las reglas y bloqueó evaluaciones en determinados casos. En la segunda jornada, por ejemplo, reportó 1,117 exámenes bloqueados y la revisión de patrones atípicos en un número reducido de aspirantes.

La Comisión deberá establecer si las irregularidades pueden identificarse de manera individual o si tuvieron un impacto suficiente para modificar los resultados generales.

¿Por qué están suspendidas las inscripciones de la UNAM?

La Universidad suspendió provisionalmente los trámites de entrega documental e inscripción para todas las licenciaturas de primer ingreso del ciclo 2026-2027/1.

La medida permanecerá vigente hasta que la Comisión Técnica entregue sus conclusiones y recomendaciones. Su objetivo, de acuerdo con la UNAM, es otorgar certeza a las personas participantes y garantizar que las decisiones se apeguen a la legislación universitaria.

El calendario original contemplaba inscripciones entre el 3 y el 7 de agosto y el inicio de clases el 10 de agosto. Esas fechas podrían ajustarse a partir de la resolución que se anuncie.

¿El pase reglamentado también está en riesgo?

La UNAM aseguró que el pase reglamentado está garantizado y no será cancelado por la revisión del concurso de selección.

Los egresados de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades conservarán la carrera y el plantel asignados. Sin embargo, también deberán esperar la reanudación de los trámites administrativos y las nuevas fechas que publique la institución.

La propuesta de la Comisión deberá aclarar el alcance de las irregularidades, las medidas que se aplicarán a quienes incurrieron en conductas indebidas y el nuevo calendario para el ingreso a licenciatura.

IO