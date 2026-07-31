Amenazan con bloquear el Quinto Informe de Layda Sansores; exigen frenar el transporte pirata en Campeche

Transportistas del Camino Real encabezados por Mayreli Uc Tun, irrumpieron en la Agencia Reguladora de Transporte del Estado de Campeche, Artec, para exigirle a su director, Eduardo Zubieta Marco, implemente operativos de vigilancia contra el pirataje en los 13 municipios; en caso contrario, bloquearán el quinto informe de gobierno.

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Desde las ocho de la mañana, una comitiva de al menos 50 transportistas de la zona norte acudió a las instalaciones de la Artec para exigir una reunión con Zubieta Marco, y que les explique cuál es el motivo por el que no han implementado los operativos de vigilancia fuera de la capital del estado.

Recriminó que, aunque las autoridades del Poder Ejecutivo les han dado la apertura al diálogo, es el propio Zubieta Marco quien les ha negado la comunicación, bajo el argumento de que tiene "agenda llena", por lo que ha prolongado las reuniones con los transportistas.

Ante la negativa, los manifestantes adelantaron que, si Zubieta Marco no les da una respuesta favorable, procederán con la movilización de al menos 30 agrupaciones diferentes al Centro de Convenciones Campeche XXI este sábado primero de agosto, donde será emitido el mensaje por el quinto informe de gobierno de Layda Sansores San Román.