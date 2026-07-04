Apagón deja completamente a oscuras a este municipio; ¿qué pasó y qué dice la CFE?

Un apagón de gran magnitud sorprendió la noche de este sábado a habitantes de Boca del Río, Veracruz, al dejar sin suministro eléctrico a decenas de colonias, plazas comerciales y vialidades.

El suceso provocó afectaciones en la movilidad y múltiples reportes ciudadanos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La interrupción del servicio ocurrió de manera repentina y fue reportada por usuarios en redes sociales, donde compartieron imágenes y videos de calles completamente a oscuras, así como semáforos fuera de funcionamiento y comercios que tuvieron que suspender temporalmente sus servicios.

Entre las zonas afectadas se encontraron fraccionamientos, áreas residenciales y centros comerciales de alta afluencia, donde clientes y trabajadores permanecieron varios minutos sin energía eléctrica.

La falta de alumbrado también complicó la circulación vehicular en algunos cruceros importantes del municipio.

¿Qué dice la CFE sobre el apagón en Boca del Río?

Tras los primeros reportes, personal de la CFE inició labores para ubicar el origen de la falla y restablecer el suministro.

De acuerdo con la información preliminar, el corte del servicio estaría relacionado con un incidente registrado en una subestación eléctrica ubicada en la zona conurbada de Veracruz.

Lugar donde se reportó un incendio que movilizó a bomberos y cuerpos de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el tiempo estimado para la recuperación total del servicio ni detallado el alcance de las afectaciones.

Sin embargo, la CFE indicó a través de un comunicado que sus cuadrillas trabajaban en las maniobras necesarias para reestablecer el suministro eléctrico.

Mientras tanto, se exhorta a la población extremar precauciones al conducir mientras los semáforos permanezcan sin funcionamiento, así como informarse por los canales oficiales de Protección Civil y de la Comisión Federal de Electricidad para conocer la evolución del incidente.