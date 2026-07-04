Tráiler cargado con papayas vuelca y bloquea la carretera Escárcega-Champotón

Un tractocamión que transportaba papayas terminó atravesado sobre la carretera federal Escárcega-Champotón, luego de volcarse, según los primeros reportes.

De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró hace unos momentos, a la altura del poblado de Venustiano Carranza, municipio de Champotón, en el kilómetro 18, respectivamente.

Por el momento, dicho tramo federal se encuentra cerrado en ambos carriles a la circulación, en lo que realizan las maniobras para retirar la unidad de carga.

Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia ya se encuentran en el lugar. Hasta el momento, no hay reportes de personas lesionadas de gravedad; solo la carga de papayas que quedó regada sobre la carretera, así como daños materiales.