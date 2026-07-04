Mieleras Cancabchén mantiene el invicto tras vencer a Fénix Hopelchén

Mieleras Cancabchén se repuso de un mal inicio, vino de atrás y venció 12 carreras a 9 a Fénix Hopelchén, para ligar su victoria número 13 y mantener lo invicto, en acciones de la jornada 13 de la Liga Sabatina de Softbol Femenil “Puro Hopelchén”, realizado en el estadio de softbol de la colonia Campo de Aviación, de la ciudad de Hopelchén, casa de Fénix.

Ganó el juego Cecilia Villarreal en labor de toda la ruta, en tanto que la derrota fue para Guadalupe May en labor de cinco entradas con relevo de Griselda Tzacún y concluyó el juego Camila Balam.

Las apicultoras se fueron arriba en la misma primera entrada con una carrera, y el equipo local se fue arriba en el cierre de ese mismo episodio con tres carreras, pero, luego de que, ambos equipos se fueron en blanco en la segunda tanda, en el tercer rollo Cancabchén empató a tres carreras, pero al cierre de esa misma tanda, Fénix recobró la delantera con dos carreras y se puso al frente 5 carreras a 3.

En la cuarta tanda, ambos equipos se fueron en cero por segunda vez en el juego, y en el quinto episodio el equipo visitante se acercó con una carrera, empero, las locales anotaron de nuevo una carrera más para ampliar su ventaja 6 carreras a 4.

En la sexta entrada, las Mieleras se revelaron e hicieron decisivo rally de seis carreras aprovechando errores del equipo local, y tomaron ventaja que jamás perderían y poner la pizarra parcial 10 carreras a 6.

En la sexta entrada, Fénix ya abajo en la pizarra se acercó con una carrera, pero, en la parte alta de la séptima entrada, las Mieleras remacharon su victoria con dos carreras más para poner el encuentro 12 carreras a 7, pero, las locales intentaron una rebelión en su último turno, pero, solo lograron anotar dos carreras y poner el definitivo.