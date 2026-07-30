Gobernador de Michoacán celebra captura de “R1” por asesinato de Carlos Manzo y asegura que “no habrá impunidad”

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, representa un avance en el esclarecimiento del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Mediante un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario estatal reconoció la coordinación entre las fuerzas federales y las instituciones de seguridad de Michoacán para localizar al presunto líder criminal.

“Que quede claro: en nuestro estado no habrá espacio para la impunidad. Quien atente contra la tranquilidad de las y los michoacanos deberá enfrentar la acción de la justicia”, señaló Ramírez Bedolla.

“R1” es identificado por las autoridades como el presunto autor intelectual del homicidio de Manzo y como dirigente de “Los Rs”, una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Qué dijo Bedolla sobre la detención de “R1”?

El gobernador sostuvo que el uso de inteligencia, investigación y coordinación institucional permite avanzar en la construcción de la paz y debilitar a los grupos responsables de actos violentos en la entidad.

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Ramírez Bedolla reconoció la labor del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, así como la participación de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Desde el asesinato de Carlos Manzo, el Gobierno estatal ha destacado la colaboración con la administración de Claudia Sheinbaum y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para detener a las personas relacionadas con el ataque.

¿Quién es “R1” y de qué lo acusan?

Ramón Ángel “N” es señalado como el principal dirigente de una organización delictiva con operaciones en Uruapan, Apatzingán y Morelia, además de presencia en Jalisco.

Las autoridades relacionan a esta célula con homicidios, extorsiones y tráfico de drogas. Sus actividades habrían afectado principalmente a productores agrícolas, comerciantes, empresarios y familias de distintas regiones de Michoacán.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, su captura ocurrió después de varios meses de labores de inteligencia. En el operativo participaron elementos de la SSPC y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

La coordinación entre las fuerzas federales y estatales demuestra que, cuando se actúa con inteligencia, estrategia y firmeza, se avanza en la construcción de la paz.



Hoy mediante el trabajo conjunto y coordinado se logró la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado… — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) July 30, 2026

Continúa investigación por asesinato de Carlos Manzo

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, cuando se desempeñaba como alcalde de Uruapan. Las autoridades estatales informaron ese día sobre la detención de dos personas y la muerte de otro presunto implicado durante las acciones posteriores al ataque.

La captura de “R1” se suma a las detenciones realizadas durante los meses siguientes. Según el Gobierno federal, ya son 31 las personas detenidas por su posible relación con el homicidio.

Ramírez Bedolla aseguró que las investigaciones continuarán hasta esclarecer por completo los hechos y llevar ante la justicia a quienes participaron en la planeación y ejecución del crimen.

La responsabilidad penal de Ramón Ángel “N” deberá ser determinada por un juez, por lo que será considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria.

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