Desarticulan red de fraude en Mérida dedicada a rentar autos y luego empeñarlos

Un presunto esquema de fraude relacionado con el arrendamiento y posterior empeño ilegal de vehículos fue descubierto en la comisaría de Chichí Suárez, donde tres personas fueron detenidas y una cuarta es buscada por las autoridades.

El caso salió a la luz luego que una empresa arrendadora detectó movimientos irregulares en dos automóviles que fueron entregados recientemente. Al revisar el sistema de rastreo satelital, la gerencia descubrió que ambas unidades permanecían inmóviles en el mismo punto, lo que generó sospechas.

Ante la situación, los propietarios compartieron fotografías de los arrendatarios en grupos de alerta comercial y posteriormente acudieron al lugar señalado por el GPS, llevaron consigo duplicados de las llaves para recuperar los vehículos.

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Descubrieron que una de las unidades fue presuntamente empeñada a un particular. Para concretar la operación, los sospechosos presentaron facturas y documentos que posteriormente fueron considerados presuntamente apócrifos.

La persona que recibió el automóvil como prenda acudió a denunciar el supuesto extravío de la unidad después que fue retirada del predio donde estaba. Sin embargo, al verificarse la documentación original, se pudo acreditar que la empresa arrendadora era la legítima propietaria del vehículo.

A partir de ese momento, los afectados organizaron una estrategia para identificar a los presuntos responsables. Pactaron con ellos la entrega de un segundo automóvil que, aparentemente, pretendían empeñar con el mismo procedimiento.

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El encuentro fue acordado en la comisaría de Chichí Suárez, donde los afectados retuvieron a los sospechosos y solicitaron la intervención de las autoridades. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a Ana Luisa H.B., José Ramiro T.R. y Carolina C.C., quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Se mantiene la búsqueda de un cuarto presunto involucrado, identificado como David Israel B.Q.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las carpetas de investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados. De acuerdo con los primeros datos, se calcula que al menos seis propietarios y negocios probablemente fueron afectados mediante ese mismo esquema.