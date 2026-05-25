Ariadna Montiel responde a renuncia de López Beltrán en Morena: “celebro esta nueva etapa”

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió públicamente a la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del partido, luego de que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador anunciara su separación del cargo para buscar una diputación federal en Tabasco.

A través de su cuenta de X, Montiel informó que recibió la carta de separación presentada por López Beltrán y agradeció, a nombre de Morena, el trabajo realizado para fortalecer la base militante del movimiento.

El mensaje se dio horas después de que López Beltrán formalizara su salida de la estructura nacional morenista, así como de la Comisión Nacional de Elecciones, con el objetivo de iniciar una nueva etapa política enfocada en su aspiración legislativa por el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco.

Ariadna Montiel agradece trabajo de López Beltrán en Morena

En su publicación, Ariadna Montiel reconoció el esfuerzo, la dedicación y el trabajo de Andrés Manuel López Beltrán dentro de la Secretaría de Organización de Morena.

La dirigente nacional señaló que han sido años de lucha, convicciones y trabajo por la transformación del país. También destacó que López Beltrán ha formado parte de una generación que, desde su perspectiva, continúa haciendo historia junto al pueblo de México.

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Montiel celebró la nueva etapa que emprende el político tabasqueño y le deseó éxito ante los nuevos retos que asumirá fuera de la dirigencia nacional del partido.

López Beltrán buscará diputación federal en Tabasco

La respuesta de Montiel llega después de que Andrés Manuel López Beltrán comunicara su intención de competir, en los tiempos legales e internos correspondientes, por una diputación federal en Tabasco.

El también conocido como “Andy” López Beltrán buscaría representar el VI Distrito Electoral Federal, integrado por municipios como Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Su decisión implica dejar una de las posiciones clave dentro de Morena, pues la Secretaría de Organización tiene a su cargo tareas relacionadas con afiliación, estructura territorial, comités y operación interna del partido.

Querido @amlopezbeltran. Recibí tu carta de separación de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Agradezco, a nombre de @PartidoMorenaMx, tu trabajo, esfuerzo y dedicación para fortalecer la base militante de nuestro movimiento.



Han sido… — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 25, 2026

Morena acompaña nueva etapa de López Beltrán

Ariadna Montiel también resaltó el vínculo personal y político construido con López Beltrán durante los años de trabajo partidista. En su mensaje, afirmó que, más allá de las responsabilidades, conserva la amistad, la confianza y el compañerismo desarrollados en el camino.

Con esta respuesta, la dirigencia nacional de Morena acompaña públicamente la salida de López Beltrán de la Secretaría de Organización y abre paso a una nueva definición interna sobre quién asumirá las tareas de estructura partidista rumbo a los próximos procesos electorales.

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