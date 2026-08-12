Messi habla tras la muerte de su papá: “solo jugaba al futbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo”

La muerte de Jorge Messi dejó a Lionel Messi y a su familia en medio de un profundo duelo. Días después del fallecimiento de su padre, el futbolista argentino compartió un extenso mensaje en redes sociales para despedirse de quien fue una de las personas más importantes de su vida.

Jorge Messi, padre, representante y mentor del delantero, murió el 8 de agosto de 2026 a los 68 años en un sanatorio de Rosario, Argentina, después de enfrentar una larga enfermedad. Tras conocer la noticia, Lionel Messi viajó desde Miami hasta su ciudad natal para acompañar a sus seres queridos.

Lionel Messi recuerda a su papá tras su muerte

A través de una publicación en Instagram, Lionel Messi abrió su corazón y reconoció que todavía le cuesta aceptar la ausencia de su padre. El jugador recordó las conversaciones que ambos mantenían y lamentó que ya no podrán compartir los momentos que todavía tenían pendientes.

El futbolista también habló del Mundial 2026 y reveló que uno de sus principales deseos durante el torneo era llegar lo más lejos posible para que su papá pudiera verlo jugar. Jorge le había pedido que disputara esa Copa del Mundo y Messi explicó que su estado de salud empeoró justo antes de que comenzara la competencia.

La ausencia de su padre también estuvo presente durante los partidos. Messi contó que después de cada encuentro esperaba recibir el tradicional mensaje de Jorge, pero con el paso de los días comprendió que su situación era cada vez más delicada.

Lionel Messi pone en duda su futuro en el futbol

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la carta fue la incertidumbre que el jugador expresó sobre su carrera. Lionel Messi admitió que no sabe cómo continuar después de la pérdida de su padre y reconoció que incluso ha comenzado a cuestionarse cuánto tiempo más seguirá jugando al futbol.

Para el argentino, Jorge Messi estuvo presente desde los primeros pasos de su carrera y lo acompañó durante prácticamente todo su recorrido profesional. Por ello, la pérdida ocurre en un momento que Messi describió como especialmente doloroso, cuando consideraba que faltaba poco para completar juntos una etapa más de su vida.

El mensaje también estuvo acompañado por una muestra de amor hacia su padre. Lionel Messi dejó claro que el vínculo con Jorge permanecerá pese a su ausencia y utilizó su publicación para expresar el cariño que siente y seguirá sintiendo por él.

Lionel Messi agradece el apoyo de sus seguidores

Además de despedirse de su padre, Lionel Messi aprovechó su publicación para reconocer las muestras de solidaridad recibidas después de la muerte de Jorge Messi. El futbolista agradeció los mensajes enviados desde distintos países a él y a su familia.

El capitán argentino destacó especialmente que sus seguidores respetaran la intimidad de su familia durante los primeros días del duelo. También valoró cada mensaje y gesto de apoyo recibido en un momento que describió como profundamente doloroso.

La despedida de Lionel Messi muestra el impacto que tuvo Jorge Messi en su vida personal y profesional. Ahora, el futbolista enfrenta una nueva etapa marcada por la pérdida de su padre y por las dudas que él mismo planteó sobre su futuro en las canchas.