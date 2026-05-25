Andrés Manuel López Beltrán renuncia a cargo en Morena; buscará diputación federal por Tabasco

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció su separación de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de su papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, con el objetivo de buscar una diputación federal por Tabasco.

La decisión fue informada mediante una carta dirigida a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, al Congreso Nacional, al Consejo Nacional del partido y a la militancia. En el documento, fechado en la Ciudad de México el 25 de mayo de 2026, López Beltrán señaló que su determinación responde a lo acordado en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena.

De acuerdo con el comunicado, López Beltrán buscará contender, cuando lo marquen los tiempos internos y la ley electoral, por el cargo de diputado federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Andrés Manuel López Beltrán deja Secretaría de Organización de Morena

En su mensaje, López Beltrán afirmó que se separa del cargo que ocupaba en la estructura nacional de Morena, así como de la Comisión Nacional de Elecciones, para actuar en congruencia con las reglas internas del partido.

El político tabasqueño sostuvo que, aunque dejará de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, mantendrá su militancia y compromiso con los ideales de Morena. También aseguró que seguirá colaborando “desde otra trinchera”, con trabajo territorial y cercanía con la gente.

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Morena reporta avances durante gestión de López Beltrán

En el mismo comunicado, López Beltrán presentó un balance de su gestión al frente de la Secretaría de Organización. Entre los resultados mencionó el incremento del padrón de afiliados en 10 millones de nuevos militantes y la credencialización de cerca de 7 millones de nuevos afiliados.

También destacó la instalación de 300 módulos de credencialización en los Distritos Electorales Federales del país, la conformación de Comités Seccionales en 69 mil 396 secciones electorales, equivalentes al 97 por ciento del total nacional, y la creación de Consejos Municipales en mil 952 municipios, lo que representa el 97.60 por ciento de los municipios con régimen de partidos.

Además, señaló que se realizaron más de 272 asambleas de evaluación y organización en todo el país.

#ÚltimaHora



Andy López Beltrán renuncia a su cargo en @PartidoMorenaMx y anuncia que buscará una diputación federal por #Tabasco @Ambas_Manos pic.twitter.com/z9T3ghAOW6 — Viridiana Lozano (@Viriloz) May 25, 2026

López Beltrán respalda a Claudia Sheinbaum

En la carta, Andrés Manuel López Beltrán refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció como conductora de la Cuarta Transformación.

También dirigió un mensaje a sus paisanos de Tabasco, al afirmar que regresar a su estado representa volver a los orígenes del movimiento. Cerró su comunicado con una frase dirigida a la militancia: “De la Transformación venimos y a transformar vamos”.

Con esta decisión, López Beltrán abre una nueva etapa política rumbo a la búsqueda de una curul federal por Tabasco, mientras Morena deberá definir quién ocupará los espacios que deja en la estructura nacional del partido.

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