Llega el mítico tenista suizo Stanislas Wawrinka para jugar el Cancún Country Open ATP Challenger 125

El legendario tenista suizo Stanislas Wawrinka ya está en nuestro país para disputar, por segundo año consecutivo, el Cancún Country Open ATP Challenger 125, evento que le servirá para realizar su última presentación ante los aficionados mexicanos.

Daniel Langre, director del certamen, fue el encargado de darle la bienvenida al jugador de 41 años, quien se encuentra en su gira de despedida, pues esta misma temporada pondrá fin a una carrera de casi un cuarto de siglo, en la que ha dejado momentos imborrables y se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del revés a una mano en la historia del tenis.

Emocionado y feliz de volver a este paradisíaco destino de la Riviera Maya, el tres veces campeón de Grand Slam arribó con la consigna de aclimatarse lo más rápido posible a la temperatura de Cancún, a las canchas duras y a las pelotas que se utilizarán durante el torneo, pues quiere ser uno de los grandes protagonistas del certamen.

En el que ya participó el año pasado y dejó un grato sabor de boca tras alcanzar las semifinales, donde se despidió ante el argentino Thiago Tirante. Con buen semblante por el cariño recibido la temporada pasada durante su primera visita a tierras quintanarroenses, Stan repartió sonrisas, saludos y fotografías al ser reconocido como una de las grandes figuras del tenis de las últimas dos décadas.

Wawrinka ya está en Cancún con todas sus credenciales: 16 títulos ATP, medalla de oro olímpica, campeón de Copa Davis, ex número 3 del mundo y vencedor de algunos de los mejores jugadores de la historia, como Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer.

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Finalmente, el suizo desea que este último baile en México sea increíble y quiere compartirlo con sus seguidores. Cabe destacar que, Stan Wawrinka fue campeón de tres títulos de Grand Slam y uno de los contados jugadores que logró imponerse en la era dominada por el Big Four.

A sus 41 años y después de casi un cuarto de siglo como tenista profesional, Wawrinka está a unos meses de ponerle punto final a una brillante carrera. Entre los 16 títulos que tiene en su palmarés se encuentra el Abierto de Australia 2014, Roland Garros 2015 y el Abierto de Estados Unidos 2016.

El suizo es uno de tres jugadores que vencieron a Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray y Rafael Ndal en torneos de Grand Slam (los otros dos fueron Tomas Berdych y Jo-Wilfried Tsonga). Participó en 50 Majors consecutivos antes de perderse el US Open de 2017 y dar por concluida la temporada, después de someterse a dos operaciones en la rodilla izquierda en agosto de ese año. También se sometió a una operación en la rodilla derecha en febrero de 2007 y a operaciones en el pie izquierdo en marzo y junio de 2021.

En su temporada de despedida alcanzó la tercera ronda en el Abierto de Australia, derrotó al serbio Laslo Djere y al francés Arthur Gea a los 40 años, para convertirse en el hombre de más edad en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam desde Ken Rosewall, que tenía 44 años cuando lo hizo en el Abierto de Australia de 1978. Wawrinka recibió un wild card para el Masters 1000 de Cincinnati esta semana, que será su actividad previa al certamen cancunense.

En 2013, ‘Stanimal’ irrumpió en el top 10 del ranking mundial, en el que se mantuvo durante varios años. Su mejor posición fue el número tres, al que llegó en enero de 2014 y permaneció hasta julio de ese año. También presume oro olímpico en la modalidad de dobles, al lado de Federer en los Juegos de Beijing 2008.