¿Vienen hacia Campeche?: Tras Cristóbal, vigilan dos posibles ciclones en el Atlántico; Dolly sería el próximo

La temporada de ciclones tropicales 2026 continúa activa en el Atlántico y, tras la formación y debilitamiento de la tormenta tropical Cristobal, otros dos sistemas mantienen la atención del Centro Nacional de Huracanes, NHC, debido a que conservan posibilidades de convertirse en ciclones tropicales durante los próximos días.

Noticia Destacada ¿Qué significa cada alerta de ciclón en Campeche? Esto debes saber ante un huracán

Hasta la noche de este jueves 13 de agosto, el NHC mantiene bajo vigilancia dos ondas tropicales ubicadas entre África y las Antillas Menores. Aunque ninguna representa por ahora una amenaza directa para Campeche ni existe una trayectoria oficial hacia la Península de Yucatán, su desplazamiento general obliga a mantener vigilancia sobre su evolución.

¿Cuáles son los próximos ciclones que podrían formarse en el Atlántico?

El sistema con mayor posibilidad de desarrollo se encuentra en el Atlántico tropical oriental, varios cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde. El NHC informó en su actualización de las 20:00 horas de este jueves que la onda tropical genera lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas.

Las condiciones ambientales podrían favorecer un desarrollo gradual mientras el fenómeno avanza hacia el oeste u oeste noroeste a través del Atlántico tropical oriental y central. El organismo estima una probabilidad de formación de 30 por ciento durante las próximas 48 horas y de 50 por ciento durante los próximos siete días.

Los siguientes nombres disponibles en la lista oficial de la temporada 2026 son Dolly y Edouard.

Incluso, una depresión tropical podría desarrollarse a finales de esta semana o durante el fin de semana si encuentra condiciones favorables durante su desplazamiento.

El segundo sistema se encuentra en el Atlántico tropical central, aproximadamente a mil 300 kilómetros al este de las Antillas Menores. En este caso, sus posibilidades de desarrollo han disminuido debido a que está ingresando a una región con aumento de los vientos en niveles altos y presencia de aire seco.

El NHC mantiene para este fenómeno una probabilidad de formación de 40 por ciento tanto en 48 horas como durante los próximos siete días. Independientemente de que llegue o no a convertirse en ciclón tropical, podría ocasionar rachas de viento y lluvias fuertes en sectores de las Antillas Menores entre la noche del viernes y el sábado.

Dolly y Edouard, los próximos nombres después de Cristobal

La lista oficial del NHC para la temporada 2026 establece que, después de Arthur, Bertha y Cristobal, el siguiente nombre disponible en el Atlántico es Dolly.

Por ello, si alguno de los dos sistemas que actualmente se encuentran bajo vigilancia alcanza primero la categoría de tormenta tropical, recibiría ese nombre. En caso de que posteriormente se desarrolle otro ciclón con nombre, se llamaría Edouard.

Esto no significa que el sistema con mayor porcentaje de desarrollo vaya necesariamente a convertirse en Dolly. Los nombres se asignan conforme los ciclones alcanzan la categoría de tormenta tropical, por lo que dependerá de cuál de las perturbaciones se organice primero.

Después de Dolly y Edouard, la lista continuará con Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred, de acuerdo con el listado oficial correspondiente a 2026.

Noticia Destacada ¿Cómo preparar tu casa para un Huracán en Yucatán? Estas son las medidas de prevención

Arthur, Bertha y Cristobal ya se formaron en 2026

Hasta ahora, el Atlántico ha registrado tres tormentas tropicales con nombre durante la temporada 2026: Arthur, Bertha y Cristobal, siendo este último el ciclón más reciente.

Cristobal perdió posteriormente sus características como ciclón tropical y quedó reducido a una baja remanente. El sistema continuaría moviéndose rápidamente hacia el noreste y este noreste antes de ser absorbido por un flujo más amplio asociado con una baja en niveles superiores sobre el Atlántico canadiense.

Ante su debilitamiento, el Centro Nacional de Huracanes emitió su última advertencia sobre Cristobal, dejando nuevamente sin ciclones tropicales activos al Atlántico, pero con dos perturbaciones bajo vigilancia.

¿Dolly o Edouard podrían afectar Campeche?

Por ahora, no existe información que permita afirmar que Dolly, Edouard o alguno de los sistemas actualmente vigilados vaya a afectar Campeche. Primero tendrían que desarrollarse como ciclones tropicales y posteriormente establecerse una trayectoria definida.

El sistema ubicado en el Atlántico central es el más cercano al Caribe, pero también es el que ha encontrado condiciones menos favorables para desarrollarse. El segundo permanece mucho más lejos, cerca de Cabo Verde, por lo que necesitará varios días para avanzar a través del Atlántico.

En caso de que alguno alcance la categoría de depresión tropical, el NHC comenzaría a emitir información más detallada sobre su evolución. Solamente si posteriormente se convierte en tormenta tropical recibiría uno de los nombres disponibles.

Para Campeche, será importante observar durante los próximos días si estos sistemas logran organizarse y qué trayectoria adoptan conforme avancen hacia el oeste, particularmente al acercarse al Caribe y las Antillas.

Lala y Hernan continúan activos en el Pacífico

Mientras el Atlántico permanece sin ciclones tropicales activos, la actividad continúa en el Pacífico. El NHC mantiene avisos sobre Lala y Hernan.

En el Océano Pacífico se mantienen bajo estricto monitoreo los ciclones activos Lala y Hernan. / Especial

Lala se encuentra varios cientos de kilómetros al este sureste de Hilo, Hawái, mientras Hernan permanece al oeste de la parte sur de la Península de Baja California.

Fuera de los ciclones actualmente activos, no se espera la formación de otro ciclón tropical en el Pacífico central durante los próximos siete días.

La atención para Campeche permanecerá sobre el Atlántico y el Caribe, especialmente porque la temporada avanza hacia los meses en los que históricamente aumenta la actividad ciclónica. Por ahora, Dolly y Edouard son únicamente los próximos nombres disponibles y no ciclones ya formados, por lo que será necesario seguir las actualizaciones oficiales antes de establecer cualquier posible escenario para la Península de Yucatán.

JGH