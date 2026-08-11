Titular de la SSPC anuncia golpe a extorsionadores en Michoacán: detienen a 12 tras cateos en Uruapan y Ziracuaretiro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 12 personas durante un operativo contra grupos dedicados presuntamente a la extorsión de productores, comerciantes, transportistas y empacadoras en Michoacán.

La acción forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión implementada por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y estuvo enfocada principalmente en actividades delictivas que afectaban a los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.

De acuerdo con García Harfuch, las investigaciones permitieron ejecutar de manera simultánea 11 órdenes de cateo en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro, con participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, además de información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

¿Quiénes fueron detenidos durante los cateos en Michoacán?

Entre las 12 personas capturadas se encuentra Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, a quien las autoridades vinculan con una célula relacionada con “Los Caballeros Templarios”.

Las autoridades investigan a los detenidos por su presunta participación en esquemas de extorsión dirigidos contra integrantes de diferentes cadenas productivas.

Noticia Destacada Secretario Harfuch reporta detención de objetivos prioritarios y 63 mil 500 capturas por delitos de alto impacto

El secretario de Seguridad señaló que los grupos investigados habrían obtenido recursos mediante amenazas y cobros a productores, comerciantes, transportistas y responsables de empacadoras.

La responsabilidad de las personas detenidas deberá determinarse durante los procesos judiciales correspondientes, por lo que mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.

¿Qué aseguraron las autoridades en Uruapan y Ziracuaretiro?

Durante los 11 cateos, las fuerzas federales aseguraron seis armas de fuego, además de vehículos, equipo táctico, narcóticos, dinero en efectivo y un inhibidor de señal.

Los objetos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para incorporarlos a las investigaciones y determinar su posible relación con otros delitos.

García Harfuch destacó que la información obtenida durante los operativos permitirá continuar las indagatorias sobre otras personas que pudieran formar parte de las células investigadas.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, se desarrollaron investigaciones contra grupos dedicados a extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de los sectores aguacatero,… pic.twitter.com/DJ4zv8JGLx — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 11, 2026

Gobierno refuerza combate a la extorsión en sectores productivos

El operativo ocurre en medio del reforzamiento de la estrategia federal para combatir el cobro de piso y otras modalidades de extorsión que afectan a actividades productivas en Michoacán.

El Gobierno federal ha puesto especial atención en los sectores aguacatero, limonero, ganadero, comercial y de transporte, debido a denuncias sobre amenazas y exigencias de pagos por parte de grupos criminales.

Harfuch aseguró que las autoridades continuarán investigando y llevando ante la justicia a quienes amenacen a familias o intenten obtener beneficios económicos mediante la extorsión.

La captura de las 12 personas representa una de las acciones más recientes dentro de la estrategia desplegada en Michoacán para reducir la capacidad operativa y financiera de organizaciones dedicadas al cobro ilegal de cuotas.

IO