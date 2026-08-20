Roberto Velasco responde en The Wall Street Journal: “La prensa mexicana sigue siendo libre con Sheinbaum”

El canciller Roberto Velasco Álvarez defendió la situación de la libertad de expresión y de prensa en México en un texto publicado en “The Wall Street Journal”, en respuesta a señalamientos realizados por la columnista Mary O’Grady sobre una supuesta censura durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió este jueves 20 de agosto una traducción del artículo, titulado “La prensa mexicana sigue siendo libre con la presidenta Sheinbaum”, en el que Velasco sostiene que las afirmaciones sobre un silenciamiento de medios deben analizarse mediante hechos y no únicamente desde el debate político.

El funcionario argumentó que actualmente existen medios y periodistas que mantienen posiciones abiertamente críticas hacia el Gobierno federal y continúan difundiendo sus opiniones públicamente.

¿Qué dijo Roberto Velasco sobre la libertad de prensa en México?

En su texto, Velasco sostuvo que México atraviesa, desde la perspectiva del Gobierno federal, uno de los periodos con mayores condiciones democráticas de su historia.

Como parte de su argumento, señaló que una de las principales cadenas de televisión del país conserva una línea editorial crítica hacia la administración de Sheinbaum, mientras mantiene vigente su concesión y permite que periodistas expresen opiniones contrarias al gobierno.

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El canciller también afirmó que los académicos citados por O’Grady pueden publicar libremente sus planteamientos en México, incluso en medios cuya línea editorial cuestiona decisiones del Ejecutivo.

Velasco rechaza que existan “árbitros de la verdad”

Otro de los puntos abordados fue el de los derechos de las audiencias y las concesiones del espectro radioeléctrico.

Velasco aseguró que los lineamientos mencionados en el debate no crean una figura encargada de determinar qué información es verdadera o falsa. Explicó que el espectro radioeléctrico es un bien público concesionado a particulares y que la legislación establece mecanismos para proteger los derechos de radioescuchas y televidentes.

Añadió que estas disposiciones no se extienden a la prensa escrita.

Canciller defiende derecho de críticos a publicar sus opiniones

Aunque manifestó diferencias con los argumentos de Mary O’Grady, Velasco aseguró que el Gobierno mexicano defiende su derecho a expresarlos.

OPINIÓN. "La prensa mexicana sigue siendo libre con la presidenta Sheinbaum", del secretario Roberto Velasco en el @wsj.



"México vive el momento de mayor libertad y democracia de su historia. Durante la mayor parte de un siglo, un solo partido controlaba los medios audiovisuales… pic.twitter.com/EqnDvDuskB — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 20, 2026

El canciller sostuvo que el debate sobre las reformas y decisiones públicas en México es legítimo y debe continuar.

Su texto concluye con una defensa de la libertad de publicación tanto para quienes coinciden con la administración de Claudia Sheinbaum como para quienes mantienen posiciones críticas, en medio de la discusión nacional e internacional sobre los límites entre regulación, derechos de las audiencias y libertad de prensa.

IO