Envían nombramiento de Rogelio Granguillhome como nuevo embajador de México en Irlanda

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, envió este lunes 17 de agosto, a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la propuesta formal para designar a Rogelio Granguillhome Morfín como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Irlanda.

La Secretaría de Gobernación (Segob) turnó la documentación correspondiente para iniciar el proceso legislativo de ratificación. El expediente fue canalizado a las comisiones dictaminadoras de la Comisión Permanente, en este espacio se analizará el perfil del diplomático de carrera antes de someter la propuesta a votación ante el pleno.

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De acuerdo con el proyecto presentado por el Ejecutivo Federal, la encomienda principal de Granguillhome Morfín será consolidar los lazos bilaterales entre ambas naciones, dinamizar el intercambio comercial e impulsar la cooperación científica, educativa y cultural con Irlanda, un actor estratégico dentro de la Unión Europea.

¿Cuál es la trayectoria de Rogelio Granguillhome?

Rogelio Granguillhome Morfín es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una extensa trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano (SEM), al que ingresó en la década de 1980.

A lo largo de su carrera diplomática, ha representado a México como embajador en diversos países de relevancia geopolítica: Uruguay, Corea, India, Singapur y Alemania. Durante su encargo más reciente al frente de la Misión de México ante la Unión Europea con sede en Bruselas, participó en el seguimiento del proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y el bloque europeo.

COMUNICADO. "Envía presidenta Claudia Sheinbaum nombramiento de Rogelio Granguillhome Morfín como embajador de México ante la República de Irlanda".https://t.co/R1Uc9uDHxK pic.twitter.com/BfRPvKfA3j — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 17, 2026

En la Cancillería mexicana también se ha desempeñado como director general de Relaciones Económicas Internacionales y como titular de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

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