Gobierno federal acelera rescate de los ríos Atoyac, Tula y Lerma-Santiago; invertirán más de 20 mil millones de pesos

El Gobierno de México informó que el programa para recuperar los ríos Atoyac, Tula y Lerma-Santiago, considerados entre los más contaminados del país, registra avances importantes en infraestructura, restauración ambiental y control de descargas contaminantes.

Durante la conferencia matutina de este jueves 16 de julio en Palacio Nacional, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentaron el balance de las acciones emprendidas para devolver la calidad del agua a estos cuerpos hídricos.

Las autoridades señalaron que el proyecto contempla una inversión superior a 20 mil millones de pesos durante el sexenio y beneficiará a 25 millones de personas en diez entidades y 61 municipios.

¿Qué acciones realiza el Gobierno para sanear los ríos?

Alicia Bárcena explicó que la estrategia ya no se limita únicamente al cauce de los ríos, sino que ahora abarca toda la cuenca para atender las causas estructurales de la contaminación.

Como parte de los trabajos se han recorrido más de 340 kilómetros, se realizaron muestreos en 322 sitios y participaron más de 6 mil personas, entre investigadores, autoridades, comunidades y representantes del sector privado.

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Además, las inspecciones permitieron detectar 479 tiraderos clandestinos, 460 industrias potencialmente contaminantes y zonas con riesgo de deforestación que afectan la calidad del agua.

La funcionaria indicó que también se han rehabilitado áreas naturales, retirado residuos peligrosos y fortalecido la vigilancia ambiental para evitar nuevas fuentes de contaminación.

Atoyac, Tula y Lerma-Santiago muestran avances

El director de Conagua informó que el saneamiento del río Atoyac registra un avance del 85 por ciento en su primera etapa.

Entre las obras destacan nuevas líneas para reutilizar agua tratada en actividades agrícolas, la rehabilitación de plantas de tratamiento, la construcción de colectores, el desazolve de cauces y la reforestación de más de mil hectáreas. Estas acciones permitirán ordenar 371 descargas de aguas residuales y eliminar 110 tiraderos clandestinos.

#MañaneraDelPueblo | Modelo de restauración de ríos



➡️ Del río a la cuenca: visión de cuenca.

➡️ De la infraestructura gris a construir con la naturaleza: soluciones basadas en la naturaleza.

➡️ De acciones aisladas a esfuerzos coordinados: sector ambiental unificado. pic.twitter.com/0ZaBie3ubN — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 16, 2026

En el río Tula continúan las labores de desazolve, la instalación de estaciones para monitorear la calidad del agua, la limpieza de la presa Endhó y obras de protección contra inundaciones. También se trabaja en la ampliación de la planta de tratamiento de la CFE y en el control de descargas contaminantes.

Respecto al sistema Lerma-Santiago, Morales López señaló que la primera etapa presenta un avance cercano al 90 por ciento, con la intervención de plantas de tratamiento, colectores, estaciones de monitoreo y programas de reforestación.

Sheinbaum explica por qué se contaminan los ríos

La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó el deterioro de estos cuerpos de agua a cuatro factores principales: las descargas de drenajes municipales sin tratamiento, los vertidos industriales irregulares, la acumulación de basura en los cauces y el azolve provocado por la deforestación.

Para revertir esta situación, explicó que el gobierno construye drenajes marginales para conducir las aguas residuales hacia plantas de tratamiento, impulsa humedales como alternativa de saneamiento natural, realiza jornadas de limpieza, desazolva los cauces y desarrolla programas de reforestación en las laderas.

#MañaneraDelPueblo | Diagnóstico territorial:



➡️ Más de 340 km caminados.

➡️ 322 sitios de muestreo de calidad del agua.

➡️ 6,000 personas involucradas en eventos y reuniones.

➡️ 3,202 descargas domésticas o industriales contaminantes.

➡️ 479 tiraderos clandestinos.

➡️ 460… pic.twitter.com/9gtwSveewp — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 16, 2026

La mandataria recordó que los ríos Atoyac, Tula y Lerma-Santiago fueron seleccionados por ser los más contaminados del país, de acuerdo con estudios de la Conagua y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Finalmente, señaló que entre 2025 y 2026 se habrán destinado alrededor de 2 mil 500 millones de pesos al proyecto, mientras que la inversión total durante su administración superará los 20 mil millones de pesos, con el objetivo de garantizar que el saneamiento sea permanente y no una acción temporal.

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