Morena designa a Imelda Castro como coordinadora en Sinaloa tras crisis política por Rocha Moya

La senadora con licencia Imelda Castro Castro fue designada por Morena como coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Sinaloa, en un contexto marcado por la situación política del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

El nombramiento ocurre después de los señalamientos provenientes de Estados Unidos contra Rocha Moya por presuntos vínculos con integrantes de Los Chapitos, acusaciones que no equivalen a una determinación de responsabilidad y que deben ser acreditadas por las autoridades competentes.

La designación coloca a Castro como una de las principales figuras políticas de Morena en la entidad rumbo a la reorganización del partido y al proceso electoral de 2027.

¿Quién es Imelda Castro Castro?

Imelda Castro cuenta con experiencia en cargos municipales y legislativos.

Entre 2016 y 2018 se desempeñó como regidora de Culiacán. Posteriormente llegó al Senado de la República, donde ocupó un primer periodo entre 2018 y 2024.

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Después inició un segundo periodo como senadora, aunque solicitó licencia el pasado 22 de junio.

Su trayectoria dentro de Morena y su presencia política en Sinaloa la colocaron entre los perfiles considerados para asumir responsabilidades partidistas en la entidad.

¿Qué implica su designación en Morena?

La coordinación estatal de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional representa una posición clave dentro de la estructura política de Morena en Sinaloa.

Estos nombramientos suelen formar parte de los procesos internos con los que el partido organiza su presencia territorial y prepara sus definiciones rumbo a futuras elecciones.

En el caso de Sinaloa, la designación adquiere mayor relevancia debido a la crisis política generada por las licencias de Rocha Moya y los cuestionamientos en torno a su situación.

Presentamos a @imeldacastromx, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa. pic.twitter.com/SbiNVVlgLU — Morena (@PartidoMorenaMx) August 26, 2026

Morena reordena su estructura en Sinaloa

El nombramiento de Imelda Castro se suma a una serie de movimientos internos que Morena ha realizado en distintos estados con miras a las elecciones de 2027.

En Sinaloa, el partido enfrenta además el reto de mantener su cohesión interna en medio de la transición política estatal.

Por ahora, la designación de Castro corresponde a una responsabilidad partidista y no constituye, por sí sola, una candidatura formal a un cargo de elección popular.

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