CFE anuncia apagón de hasta ocho horas este jueves 20 de agosto: conoce las colonias afectadas y el horario

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará este jueves 20 de agosto una suspensión programada del servicio eléctrico como parte de trabajos de mantenimiento preventivo en su infraestructura.

El corte tendrá una duración aproximada de ocho horas, por lo que se recomienda a los habitantes tomar previsiones con anticipación, especialmente en caso de utilizar equipos médicos, refrigeradores, dispositivos electrónicos o trabajar desde casa.

De acuerdo con la información difundida, la medida busca mejorar la calidad y continuidad del suministro, además de permitir que el personal técnico realice las labores con las líneas desenergizadas y bajo condiciones de seguridad.

¿Dónde será el apagón de la CFE este jueves 20 de agosto?

El corte de energía se realizará en Zapopan, Jalisco, específicamente en las colonias Arcos de Zapopan y Lomas de Zapopan.

Los habitantes de estas zonas deberán considerar que el servicio será suspendido mientras se desarrollan trabajos de mantenimiento en la red eléctrica local.

La intervención forma parte de las acciones para prevenir fallas futuras y mejorar la estabilidad del suministro en esta zona del Área Metropolitana de Guadalajara.

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¿A qué hora inicia y termina el corte de luz?

La suspensión está prevista para comenzar a las 11:00 horas y finalizar aproximadamente a las 19:00 horas.

Esto significa que, si las labores se realizan de acuerdo con el programa, los usuarios podrían permanecer alrededor de ocho horas sin energía eléctrica.

El horario puede ser relevante para negocios, hogares y personas que dependan de dispositivos conectados durante buena parte del día.

¿Qué hacer antes del apagón?

Una de las principales recomendaciones es cargar con anticipación teléfonos celulares, computadoras y baterías portátiles.

También resulta conveniente mantener el refrigerador y congelador cerrados durante el corte para conservar la temperatura interna por más tiempo.

En caso de contar con medicamentos que requieran refrigeración, pueden prepararse hieleras o recipientes con paquetes de gel frío.

Desconectar aparatos puede evitar daños

Cuando inicie la suspensión, se recomienda desconectar aparatos electrónicos sensibles, ya que al regresar el suministro pueden presentarse variaciones de voltaje.

Una vez restablecida la energía, lo más conveniente es esperar algunos minutos antes de conectar nuevamente televisores, computadoras, electrodomésticos y otros equipos.

Si el servicio no regresa después del horario anunciado, los usuarios podrán comunicarse con los canales oficiales de atención de la CFE para solicitar información o levantar un reporte.

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