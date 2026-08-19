INE pedirá más de 31 mil millones de pesos para 2027; partidos recibirían otros 10 mil 842 millones

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó su Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027 por un monto de 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos, recursos que serán solicitados para cubrir la operación del organismo y diversos proyectos electorales.

El documento será enviado al Poder Ejecutivo para que sea considerado dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

El monto total se divide en dos grandes apartados: el presupuesto base del Instituto y la cartera institucional de proyectos.

¿En qué gastará el INE más de 31 mil millones de pesos?

El presupuesto base asciende a 14 mil 36 millones 192 mil 356 pesos. Estos recursos estarán destinados a la operación de oficinas centrales, juntas locales ejecutivas y juntas distritales.

Por otro lado, la cartera institucional de proyectos contempla 17 mil 395 millones 695 mil 444 pesos.

En este rubro se incluyen tareas relacionadas con procesos electorales locales, federales y del Poder Judicial, además de actividades de cultura democrática, igualdad de género, inclusión, coordinación del Sistema Nacional Electoral y gestión administrativa.

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¿Cuánto dinero recibirán los partidos políticos en 2027?

El Consejo General también aprobó un financiamiento público federal por 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos para partidos políticos y candidaturas independientes.

De acuerdo con la distribución aprobada, Morena recibiría la mayor cantidad, con más de 3 mil 604 millones de pesos.

Le siguen el PAN, con más de mil 803 millones; el PRI, con más de mil 372 millones; Movimiento Ciudadano, con más de mil 354 millones; y el PVEM, con más de mil 167 millones.

El Partido del Trabajo recibiría más de 946 millones de pesos, mientras que Paz y Somos México tendrían alrededor de 246 millones cada uno.

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INE prevé recursos para consulta popular y revocación de mandato

El Instituto también aprobó un presupuesto precautorio de 4 mil 736 millones 121 mil 734 pesos ante la posibilidad de organizar mecanismos de participación ciudadana durante 2027.

De ese total, alrededor de 4 mil 731 millones de pesos serían destinados a una eventual consulta popular, mientras que poco más de 4 millones de pesos corresponderían a un posible proceso de revocación de mandato.

Las cifras aprobadas por el INE aún deberán pasar por el proceso presupuestario federal antes de convertirse en recursos definitivos para 2027.

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