ABC de las emociones: así funcionará la estrategia de la SEP para cuidar la salud mental de adolescentes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó este lunes 31 de agosto la estrategia nacional “ABC de las emociones”, un programa dirigido principalmente a adolescentes de entre 14 y 18 años que busca fortalecer su bienestar socioemocional y brindar herramientas para identificar, expresar y atender lo que sienten.

La presentación estuvo a cargo de Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada desde la Escuela Secundaria Número 10 Artes Gráficas, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La estrategia tendrá un enfoque preventivo, comunitario y nacional. Su propósito es que estudiantes, docentes y familias puedan hablar de salud mental de forma abierta y reconocer cuándo una persona necesita apoyo.

¿Qué es el ABC de las emociones y para qué sirve?

Rodríguez explicó que el programa parte de una idea sencilla: aprender a reconocer las emociones también forma parte del desarrollo de las y los adolescentes.

Por ello, se abordarán temas como tristeza, miedo, enojo, presión, ansiedad, convivencia familiar y escolar, además de la relación con celulares, redes sociales y otros dispositivos digitales.

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Uno de los objetivos será que los estudiantes puedan identificar cuándo el uso prolongado del teléfono afecta su descanso, genera ansiedad o modifica su forma de relacionarse con otras personas.

La estrategia también busca reforzar la comunicación entre jóvenes, familias y escuelas para que pedir ayuda no se vea como una debilidad, sino como una herramienta para enfrentar situaciones difíciles.

¿Cómo se aplicará el ABC de las emociones en las escuelas?

El Gobierno federal distribuirá 16 millones de guías: 7.5 millones serán para estudiantes, otros 7.5 millones para familias y un millón para maestras y maestros.

Los materiales incluyen información, preguntas y ejercicios sobre salud mental, autocuidado, convivencia, tecnologías digitales y señales que pueden indicar cuándo es necesario solicitar apoyo.

En tercero de secundaria y todo el bachillerato se destinará una hora a la semana a actividades de formación socioemocional. Las escuelas también tendrán ejercicios didácticos y dinámicas para trabajar estos temas en el aula.

#MañaneraDelPueblo. La subsecretaria Tania Aguilar presenta los 7 puntos de la estrategia “El ABC de las emociones” que incluye la guía de orientación impresa (16 millones) que se repartirán en escuelas secundarias y bachilleratos. pic.twitter.com/4H4x6RW9W6 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 31, 2026

Padres y madres también participarán en la estrategia

Entre octubre y diciembre se organizarán asambleas informativas con madres, padres y personas cuidadoras en escuelas del país.

La estrategia parte de que el acompañamiento emocional de los adolescentes debe involucrar tanto a las familias como al personal educativo.

Además, a partir del 23 de septiembre habrá visitas de servidores públicos y brigadas de salud a planteles escolares. El programa también tendrá presencia en los centros comunitarios México Imparable.

¿Dónde pueden pedir ayuda los adolescentes?

El ABC de las emociones estará vinculado con la Línea de la Vida, disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Las personas que necesiten orientación podrán comunicarse al 800 911 2000, además de utilizar los canales de mensajería habilitados para recibir apoyo.

#MañaneraDelPueblo. Se incorpora la Línea de la Vida 800-911-2000 para aquellos adolescentes que necesiten ayuda . pic.twitter.com/WgAhD0UWJK — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 31, 2026

Tania Rodríguez señaló que la estrategia busca que las y los jóvenes sepan que existen espacios para hablar sobre lo que sienten y que pueden encontrar acompañamiento tanto en su familia como en la escuela y los servicios públicos de atención.

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