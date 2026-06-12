Al menos cuatro de cada 10 estudiantes del Colegio de Bachilleres de Campeche presentan trastornos emocionales

La ansiedad y la depresión se han convertido en algunas de las principales amenazas para la salud de los estudiantes de nivel medio superior en Campeche. Tan solo en el Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), más de tres mil jóvenes han presentado durante el actual ciclo escolar algún trastorno relacionado con la salud mental, cifra que refleja la magnitud de una problemática que preocupa cada vez más a autoridades educativas, padres de familia y especialistas.

La institución cuenta con una matrícula superior a los 11 mil alumnos, de los cuales cerca del 40 por ciento ha enfrentado ansiedad, depresión u otros padecimientos emocionales que han requerido acompañamiento y seguimiento especializado por parte del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes (Sannafarm).

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La cifra resulta significativa al considerar que prácticamente cuatro de cada diez adolescentes han manifestado algún malestar emocional, en una etapa marcada por cambios físicos, académicos, familiares y sociales que pueden convertirse en factores de riesgo para la salud mental.

No obstante, el director general del Cobacam, César González David, aseguró que la atención oportuna ha permitido que la mayoría de estos jóvenes se recupere y continúe con normalidad sus estudios.

Explicó que la institución participa en una mesa interinstitucional integrada por dependencias de salud, organismos especializados en salud mental y adicciones, instancias de derechos humanos, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, el Sistema DIF y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras, con el objetivo de establecer protocolos que permitan identificar, canalizar y atender oportunamente a estudiantes que atraviesan crisis emocionales o presentan síntomas asociados a trastornos mentales.

Asimismo, destacó que el colegio impulsa actividades académicas, culturales, deportivas y de intercambio estudiantil orientadas a fortalecer la autoestima, la convivencia y las expectativas de desarrollo personal de los jóvenes.

González David reconoció que los problemas de salud mental no son exclusivos de los estudiantes, ya que también se presentan entre personal directivo, docente y administrativo. “Los hay hasta en la oficina; un servidor también cuenta con ellos”, expresó al subrayar que nadie está exento de enfrentar trastornos como la ansiedad o la depresión.