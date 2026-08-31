Ataque con explosivo en Ojocaliente obliga a suspender el regreso a clases

El inicio del ciclo escolar 2026-2027 quedó suspendido este lunes en Ojocaliente, Zacatecas, después de un ataque con explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal que dejó personas heridas y daños materiales en la zona.

La agresión ocurrió durante la noche del domingo 30 de agosto, cuando una fuerte detonación se registró en las inmediaciones de las instalaciones policiales.

Los primeros reportes señalan que el artefacto explosivo habría sido colocado en un vehículo particular. La explosión provocó un incendio y afectaciones en el inmueble de seguridad, además de daños en varios automóviles estacionados en el perímetro.

¿Cuántos heridos dejó el ataque en Ojocaliente?

De acuerdo con los reportes preliminares de autoridades estatales, seis civiles resultaron gravemente heridos, mientras que un elemento de la Policía Municipal también sufrió lesiones.

La explosión causó además daños estructurales en la comandancia y destruyó al menos 13 vehículos ubicados cerca del lugar.

Noticia Destacada Autoridades federales refuerzan seguridad tras ataque con explosivo a comandancia de policía en Ojocaliente, Zacatecas

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque.

¿Por qué suspendieron las clases en Ojocaliente?

Tras la agresión, el presidente municipal Juan Manuel Zambrano ordenó la suspensión de actividades escolares en todos los niveles educativos de la cabecera municipal.

La medida impidió el regreso a clases previsto para este lunes y tuvo como objetivo reducir riesgos para estudiantes, docentes y personal administrativo mientras continuaba el operativo de seguridad.

También se suspendió temporalmente la atención al público en las oficinas de la Presidencia Municipal.

Tras la agresión con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad colaboran con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar y… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 31, 2026

Refuerzan seguridad e investigan ataque con explosivo

La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas desplegó elementos en coordinación con fuerzas federales y personal del Ejército para asegurar la zona y apoyar las investigaciones.

El Gabinete de Seguridad federal confirmó que trabaja con autoridades estatales para esclarecer los hechos, identificar y detener a los responsables.

Peritos también analizan los restos del artefacto utilizado para determinar sus características y posible procedencia.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen reforzada la vigilancia en Ojocaliente y no han informado cuándo podrán reanudarse las clases y las actividades administrativas.

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