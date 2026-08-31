Vinculan a proceso a Niusber “N” por el accidente en la avenida Bonampak de Cancún donde murió Nadia López Fitz

Un Juez de Control vinculó a proceso al médico que causó la muerte de una mujer en el fatal accidente vehicular que se registró el 13 de agosto en la avenida Bonampak y concedió su libertad durante el desarrollo del procedimiento jurídico, pero con un brazalete de localización y el cumplimiento de una firma mensual en el tribunal.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmaron que la audiencia se realizó a poco más de dos semanas de ocurrido el percance, debido a que el imputado se encontraba hospitalizado.

Noticia Destacada Familia de Nadia López, doctora atropellada en la avenida Bonampak de Cancún, cuestiona falta de avances de la FGE

Dentro de esta resolución, el Juez de Control estableció el plazo de tres meses para la investigación complementaria y también determinó como medida cautelar las firmas periódicas mensuales al imputado, Niusber “N” y la indicación de no salir de Cancún.

Además, las autoridades judiciales aplicaron la colocación de un dispositivo electrónico al médico oncólogo para garantizar su ubicación en tiempo real, a través de un dispositivo de geolocalización.

De esta manera, el caso no ha sido cerrado y sigue su curso ante un Juez de Control, en medio de los reclamos de familiares de la ahora occisa, Nadia López N., quienes exigen justicia y consideraron que debería de permanecer en prisión.

Noticia Destacada ¿Quién era Nadia López Fitz? La joven doctora que murió atropellada en la avenida Bonampak de Cancún

Según las leyes, los responsables de accidentes vehiculares tienen derecho a permanecer en libertad durante el desarrollo del proceso penal, siempre y cuando tengan manera de comprobar un arraigo en la ciudad, como empleo y domicilio fijo, debido a que en casos de homicidio culposo no necesariamente aplica una sanción de cárcel si se cubre la reparación del daño, lo que representa el pago de una indemnización.

Una semana después del accidente, los familiares de la víctima señalaron que no habían recibido respuesta a sus peticiones de justicia.