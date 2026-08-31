SEP lanza “ABC de las emociones” para atender salud mental de adolescentes en escuelas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este lunes 31 de agosto el arranque del ciclo escolar 2026-2027 y la presentación de la estrategia nacional “ABC de las emociones”, enfocada en fortalecer la salud mental y el bienestar socioemocional de adolescentes.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina desde la Escuela Secundaria Número 10 Artes Gráficas, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Sheinbaum informó que este día regresaron a clases alrededor de 28 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país.

La estrategia se aplicará principalmente en tercero de secundaria y educación media superior, con espacios semanales para hablar sobre emociones, problemas personales, convivencia, uso de redes sociales y situaciones que pueden afectar la salud mental.

¿Qué es la estrategia “ABC de las emociones”?

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que el programa busca que estudiantes aprendan a identificar, expresar y comunicar lo que sienten, además de reconocer cuándo necesitan pedir ayuda.

Como parte de la estrategia se distribuirán 16 millones de guías: 7.5 millones para estudiantes, 7.5 millones para familias y un millón para maestras y maestros.

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Los materiales incluyen contenidos sobre salud mental, cuidado personal, relaciones sociales, tecnologías digitales, ansiedad, sueño y formas de apoyar a otras personas.

¿Cómo funcionará el ABC de las emociones en las escuelas?

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez, explicó que estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato dedicarán una hora a la semana a actividades de formación socioemocional.

Además, entre octubre y diciembre se realizarán asambleas informativas con madres, padres y personas cuidadoras. También habrá visitas de servidores públicos, brigadas de salud y actividades en los centros comunitarios México Imparable.

La estrategia también contempla la Línea de la Vida, disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana para quienes necesiten orientación o apoyo.

#MañaneraDelPueblo. Presentan la estrategia del “ABC de las emociones” para los adolescentes de 14 a 18 años de secundaria y bachillerato. pic.twitter.com/0QRLhN0Nd9 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 31, 2026

Más de 28 millones de estudiantes regresan a clases

Mario Delgado informó que el nuevo ciclo escolar comenzó con el regreso de más de 28 millones de estudiantes, acompañados por más de 1.6 millones de maestras y maestros en más de 250 mil escuelas del país.

Sheinbaum señaló que el objetivo de “ABC de las emociones” es que las y los adolescentes cuenten con espacios para hablar sobre tristeza, preocupación, angustia, problemas familiares o los efectos que puede generar el uso prolongado de redes sociales.

#MañaneraDelPueblo. La subsecretaria Tania Aguilar presenta los 7 puntos de la estrategia “El ABC de las emociones” que incluye la guía de orientación impresa (16 millones) que se repartirán en escuelas secundarias y bachilleratos. pic.twitter.com/4H4x6RW9W6 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 31, 2026

La presidenta añadió que el programa podrá ampliarse a otros grados si resulta necesario y sostuvo que el Gobierno buscará mantener un acompañamiento cercano con estudiantes, docentes y familias durante esta etapa.

IO