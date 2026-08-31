Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 31 de agosto al 5 de septiembre? Consulta placa y engomado

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.
Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.
A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2026:
Lunes 31 de agosto:
- Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.
Martes 1 de septiembre:
- Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.
Miércoles 2 de septiembre:
- Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
Noticia Destacada
Sancionan a seis cafres en la Costera del Golfo en Campeche por superar los 100 km/h
Jueves 3 de septiembre:
- Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.
Viernes 4 de septiembre:
- Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
Sábado 5 de septiembre:
En el 5to. sábado de agosto en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan los vehículos con Holograma 2, los autos foráneos y los que cuentan con permisos o matrículas sin número. Los autos con Holograma 1, 0 y 00 circulan con normalidad.
IO