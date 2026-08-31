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Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 31 de agosto al 5 de septiembre? Consulta placa y engomado

Infórmate sobre las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México para la semana del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2026.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

31 de ago de 2026

1 min

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El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos
El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos / Archivo

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.

A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2026:

Lunes 31 de agosto:

  • Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes 1 de septiembre:

  • Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles 2 de septiembre:

  • Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
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Jueves 3 de septiembre:

  • Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes 4 de septiembre:

  • Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Sábado 5 de septiembre:

En el 5to. sábado de agosto en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan los vehículos con Holograma 2, los autos foráneos y los que cuentan con permisos o matrículas sin número. Los autos con Holograma 1, 0 y 00 circulan con normalidad.

IO

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