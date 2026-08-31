Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 31 de agosto al 5 de septiembre? Consulta placa y engomado

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.

A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2026:

Lunes 31 de agosto:

Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes 1 de septiembre:

Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles 2 de septiembre:

Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

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Jueves 3 de septiembre:

Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes 4 de septiembre:

Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/m6vujexDnF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 30, 2025

Sábado 5 de septiembre:

En el 5to. sábado de agosto en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan los vehículos con Holograma 2, los autos foráneos y los que cuentan con permisos o matrículas sin número. Los autos con Holograma 1, 0 y 00 circulan con normalidad.

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