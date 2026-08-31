Kenia López Rabadán concluye presidencia en Cámara de Diputados; Partido Verde perfila relevo

La diputada panista Kenia López Rabadán concluye este lunes su periodo al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde aseguró haber privilegiado la institucionalidad, el respeto y la pluralidad entre las distintas fuerzas políticas representadas en San Lázaro.

Al hacer un balance de su gestión, la legisladora destacó que su responsabilidad como presidenta de la Cámara estuvo marcada por la necesidad de conducir los trabajos legislativos con apego a las reglas y con respeto hacia las diferencias entre los distintos proyectos políticos.

López Rabadán señaló que, una vez concluida esta etapa, retomará plenamente su papel como diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) y volverá a fijar posiciones políticas desde su bancada.

¿Qué balance hizo Kenia López Rabadán de su presidencia?

La legisladora sostuvo que durante su gestión buscó demostrar que es posible encabezar un órgano plural con criterios institucionales, aun en medio de diferencias ideológicas entre los grupos parlamentarios.

También agradeció a sus compañeros legisladores y a la ciudadanía por la oportunidad de presidir la Cámara de Diputados durante el segundo año de la actual Legislatura.

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López Rabadán explicó que su regreso a una postura partidista no implicará abandonar el respeto hacia quienes sostienen posiciones políticas distintas.

¿Quién podría relevar a Kenia López Rabadán?

La Cámara de Diputados tiene previsto elegir este lunes a quien encabezará la Mesa Directiva durante el tercer año legislativo.

De acuerdo con el esquema de rotación entre fuerzas políticas, la presidencia corresponderá al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Kenia López Rabadán señaló que, una vez concluida esta etapa, retomará plenamente su papel como diputada federal del PAN / PG | Por Esto!

La propuesta para ocupar el cargo es Raúl Bolaños Cacho, actual vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Kenia López Rabadán expresó buenos deseos para quien asuma la responsabilidad y señaló que la conducción institucional debe mantenerse como una prioridad en un órgano caracterizado por la diversidad política.

López Rabadán retomará agenda política desde el PAN

Tras dejar la presidencia de la Cámara, la diputada adelantó que volverá a expresar de manera abierta sus posiciones ideológicas y partidistas desde Acción Nacional.

La legisladora sostuvo que durante su gestión buscó demostrar que es posible encabezar un órgano plural con criterios institucionales / PG | Por Esto!

Con ello, cerrará una etapa enfocada en la conducción institucional del pleno y abrirá otra centrada nuevamente en el debate político desde su bancada, en el contexto del tercer año de trabajos legislativos.

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