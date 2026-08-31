Ariadna Montiel pide a diputados de Morena cerrar filas con Sheinbaum y evitar escándalos

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, llamó a las diputadas y diputados federales de su partido a mantener el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fortalecer el trabajo territorial y conducirse con ética para evitar que los escándalos individuales afecten la imagen del movimiento.

El mensaje fue pronunciado durante la V Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, realizada este fin de semana en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La propia bancada informó que Montiel pidió mantener la unidad, la congruencia y los principios del partido como ejes de la actuación pública de sus integrantes.

¿Qué pidió Ariadna Montiel a los diputados de Morena?

Montiel señaló que los legisladores deben mantener presencia en territorio para defender el proyecto político de Morena y respaldar a Sheinbaum.

La dirigente sostuvo que el momento actual exige demostrar lealtad a la Presidenta y defender lo que el partido denomina la transformación y la soberanía nacional.

También informó que entre junio y agosto se realizaron Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en diferentes puntos del país, acompañadas por la distribución del periódico Regeneración.

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Morena pide evitar frivolidades y escándalos entre legisladores

Uno de los llamados centrales de Montiel estuvo dirigido al comportamiento público de diputados y dirigentes.

La presidenta de Morena pidió que las “frivolidades” y los escándalos no sean los asuntos que definan la conversación pública alrededor de los legisladores federales.

En su mensaje, sostuvo que la actuación de cada integrante debe apegarse a principios de ética, congruencia y responsabilidad, para evitar que decisiones personales afecten la confianza hacia el partido.

Ariadna Montiel llama a responder a la oposición

La dirigente también pidió a los diputados participar de manera activa en el debate político y responder a los cuestionamientos de la oposición mediante información, trabajo territorial y congruencia.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente comunicado de prensa:



ARIADNA MONTIEL REYES HACE UN LLAMADO AL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS A MANTENERSE EN EL TERRITORIO RESPALDANDO A LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM



🔗 https://t.co/M3PeX3mw3L pic.twitter.com/arQevxis1d — Morena (@PartidoMorenaMx) August 31, 2026

En la reunión participaron el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, así como integrantes de la dirigencia nacional y de la bancada.

Montiel insistió en que las diferencias internas forman parte de un movimiento político, pero sostuvo que el punto de encuentro debe ser la unidad y el respaldo al proyecto encabezado por Claudia Sheinbaum.

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