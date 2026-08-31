Roban 500 metros de cable eléctrico en un kínder de Peto

Lo que inicialmente parecía tratarse de una falla en el suministro eléctrico terminó por revelar un robo en las instalaciones del Jardín de Niños María Amada Cárdenas, donde amantes de lo ajeno sustrajeron más de 500 metros de cableado de luz.

La situación fue detectada luego de que vecinos de la zona se percataran de que el plantel permanecía a oscuras, por lo que dieron aviso al personal del jardín de niños para que se verifi cara qué estaba ocurriendo.

Al ingresar a las instalaciones y realizar una revisión, el personal se percató de que parte del cableado eléctrico había sido retirado.

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La situación generó sorpresa y preocupación, al confi rmar que no se trataba de una falla común, sino de un robo que dejó al plantel sin suministro de energía eléctrica.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, amantes de lo ajeno habrían ingresado al preescolar y retiraron una gran cantidad de cableado, afectando parte de la instalación eléctrica del plantel.

Tras descubrirse el robo, se dio aviso a elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al jardín de niños para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las acciones correspondientes.

El hecho causó consternación entre el personal educativo, debido a que el inicio del ciclo escolar está próximo y la falta de energía eléctrica podría representar un inconveniente para el desarrollo de las actividades escolares.

Sin embargo, será necesario realizar los trabajos de reparación y reposición del cableado sustraído, con el objetivo de restablecer el servicio eléctrico y garantizar que el plantel cuente con las condiciones necesarias para recibir nuevamente a los alumnos.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.