Universidad Rosario Castellanos en Campeche tendrá dos sedes: Primera etapa abrirá en febrero

La Universidad Rosario Castellanos se construirá en dos etapas en Campeche, con una primera fase en las antiguas instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, y una segunda en los terrenos del sector Miramar, sobre la avenida Resurgimiento, confirmó la titular del Poder Ejecutivo estatal.

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Explicó que el acuerdo para desarrollar el proyecto ya quedó firmado y que el proceso de licitación comenzará de inmediato; el objetivo es que la primera etapa quede lista para febrero, con el fin de poner en marcha el proyecto educativo en el menor tiempo posible.

La primera fase utilizará el inmueble que anteriormente ocupó la SPSC, espacio que permitirá iniciar con las instalaciones de la nueva universidad. La mandataria señaló que esta parte del proyecto tendrá prioridad para cumplir con el calendario previsto por el Gobierno del Estado.

La segunda etapa se desarrollará en los terrenos ubicados en el sector Miramar, sobre la avenida Resurgimiento, por lo que esa zona no queda descartada para el proyecto, sino que formará parte de la ampliación posterior de la Universidad Rosario Castellanos.

La titular del Ejecutivo estatal señaló que esos terrenos forman parte de los espacios que, según su administración, fueron retirados del patrimonio público durante gobiernos anteriores; atribuyó directamente a Alejandro Moreno Cárdenas la situación de dichos predios y afirmó que corresponden al pueblo de Campeche.

Con este esquema, el proyecto tendrá dos sedes de desarrollo: primero, las instalaciones de la antigua SPSC, y después los terrenos de Miramar. La estrategia permitirá iniciar la primera etapa mientras se prepara la infraestructura necesaria para la ampliación del campus.

JGH