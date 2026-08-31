¿El 1 de septiembre de 2026 es feriado? Esto pasa con clases y trabajo por Informe de Claudia Sheinbaum

El martes 1 de septiembre de 2026 no será día de descanso obligatorio en México, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su Segundo Informe de Gobierno.

Por esta razón, trabajadores y estudiantes deberán realizar sus actividades de manera habitual, salvo que exista alguna disposición particular de una empresa, escuela o autoridad local.

La fecha no se encuentra contemplada entre los días de descanso obligatorio de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y tampoco aparece como suspensión de labores docentes en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Se trabaja el 1 de septiembre de 2026?

Sí. El 1 de septiembre será un día laboral normal, ya que el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo no incluye esta fecha entre los descansos obligatorios.

Por lo tanto, quienes tengan jornada programada deberán presentarse a trabajar con normalidad y no corresponde un pago adicional por tratarse del día del Informe de Gobierno.

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La legislación sí contempla como descanso el 1 de octubre cada seis años, cuando corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, pero esta disposición no aplica en 2026.

¿Hay clases el 1 de septiembre?

También habrá clases.

El calendario escolar 2026-2027 de la SEP inició el 31 de agosto de 2026 y contempla 185 días efectivos para preescolar, primaria y secundaria. El 1 de septiembre no aparece señalado como suspensión de labores docentes.

La siguiente suspensión de clases por una fecha oficial será el 16 de septiembre, mientras que el viernes 25 de septiembre se realizará una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

¿Cuándo presenta Sheinbaum su Segundo Informe de Gobierno?

Claudia Sheinbaum presentará este martes 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno, en el que dará un balance sobre el estado de la administración federal y sus principales resultados.

La presentación del informe forma parte de las obligaciones del Ejecutivo federal, pero no modifica por sí misma las disposiciones laborales o escolares.

La fecha no se encuentra contemplada entre los días de descanso obligatorio de la Ley Federal del Trabajo / Ley federal del Trabajo

¿Qué días feriados quedan en 2026?

Después de agosto, la Ley Federal del Trabajo contempla todavía tres descansos obligatorios durante 2026: 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre, que este año corresponde al 16 de noviembre, y 25 de diciembre.

Así, pese a la actividad política que generará el Segundo Informe de Gobierno, el 1 de septiembre de 2026 será un día normal de trabajo y clases en México.

IO