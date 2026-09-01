Segundo Informe de Sheinbaum: homicidios dolosos bajan 51% y julio registra el nivel diario más bajo en 11 años

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó durante su Segundo Informe de Gobierno, desde Palacio Nacional, una disminución de 51 por ciento en los homicidios dolosos desde el inicio de su administración, cifra que equivale a 44 asesinatos menos cada día.

La mandataria colocó la seguridad como una de las prioridades de su gobierno y señaló que la estrategia federal se sostiene en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, así como coordinación entre las instituciones federales, la Fiscalía y los gobiernos estatales.

Sheinbaum subrayó además que julio de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo de los últimos 11 años, uno de los datos centrales de su balance en materia de seguridad.

¿Cuánto bajaron los homicidios durante el gobierno de Sheinbaum?

De acuerdo con las cifras presentadas por la Presidenta, los homicidios dolosos registraron una reducción acumulada de 51 por ciento, mientras que el promedio diario de los delitos de alto impacto durante 2026 disminuyó 54 por ciento respecto de 2018.

También reportó bajas en otros delitos, entre ellos robo a transportista con violencia, robo de vehículo con violencia y lesiones dolosas provocadas por disparos de arma de fuego.

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En su mensaje, Sheinbaum sostuvo que estos resultados son producto de la coordinación entre las fuerzas de seguridad y las instituciones encargadas de investigación y procuración de justicia.

Gobierno reporta 63 mil detenidos y 519 toneladas de droga aseguradas

Entre octubre de 2024 y julio de 2026, las autoridades federales reportaron la detención de 63 mil personas relacionadas con algún delito, de las cuales 207 fueron identificadas como objetivos prioritarios vinculados con distintos grupos de la delincuencia organizada.

Durante el mismo periodo, fueron aseguradas 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de droga.

La Presidenta agregó que las autoridades desmantelaron 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizadas para la elaboración de metanfetaminas.

¿Qué acciones se han realizado para atender las causas de la violencia?

En el apartado de prevención, Sheinbaum informó que se llevaron a cabo 665 Ferias de Paz, mediante las cuales se otorgaron más de un millón de atenciones relacionadas con salud, educación, empleo, trámites gubernamentales, orientación y actividades comunitarias.

El Gobierno federal también mantiene acciones focalizadas en territorios considerados prioritarios, entre ellos municipios de Michoacán, Cuautla, Morelos; Culiacán, Sinaloa; y la región de La Montaña de Guerrero.

En estos puntos se aplican programas dirigidos a jóvenes, proyectos educativos, actividades deportivas, culturales y estrategias de atención casa por casa.

Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Palacio Nacional https://t.co/N4koY7Jpnq — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 1, 2026

Sheinbaum reconoce al Gabinete de Seguridad por resultados

Durante su Segundo Informe, la Presidenta hizo un reconocimiento público a los integrantes del Gabinete de Seguridad por el trabajo realizado durante los primeros dos años de su administración.

Sheinbaum agradeció al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, por la coordinación permanente para alcanzar los resultados presentados.

La mandataria aseguró que la estrategia continuará con énfasis en inteligencia, investigación, coordinación institucional y atención a las causas de la violencia.

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