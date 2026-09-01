¿Cumples 18 años antes de la elección de 2027? Ya puedes tramitar tu INE en Campeche

Los jóvenes que cumplirán 18 años, incluso el día de la elección de 2027, ya pueden solicitar de manera anticipada su inscripción al Padrón Electoral, como parte de la Campaña Anual Intensa, CAI, que inició este 1 de septiembre en Campeche y que concluirá el 25 de enero del próximo año.

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La medida permitirá que quienes alcancen la mayoría de edad dentro del periodo establecido por la autoridad electoral tengan la posibilidad de participar por primera vez en los comicios de 2027. Ernesto Rodríguez Juárez, vocal del Registro Federal de Electores, RFE, en Campeche, informó que esta campaña representa una oportunidad para actualizar la información de los ciudadanos.

El funcionario explicó que los jóvenes no tendrán que esperar hasta cumplir los 18 años para realizar el trámite. La inscripción anticipada busca garantizar que puedan contar con su credencial para votar y formar parte de la Lista Nominal de Electores que se utilizará en la próxima jornada electoral.

La Campaña Anual Intensa contempla también a las personas que necesitan actualizar sus datos personales o realizar algún movimiento en su registro electoral. Entre los trámites disponibles se encuentran la inscripción al Padrón Electoral, la corrección de datos, el cambio de domicilio, la reincorporación, la reposición y la renovación de la credencial para votar.

Rodríguez Juárez destacó que los ciudadanos que hayan cambiado de residencia deberán realizar la actualización correspondiente para que su información electoral coincida con su domicilio actual.

JGH