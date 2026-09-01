Segundo Informe de Sheinbaum: Programas del Bienestar llegarán a 42.8 millones de beneficiarios con inversión de un billón de pesos

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, colocó a los Programas para el Bienestar entre los principales ejes de su administración y destacó el número de personas beneficiarias, así como los recursos destinados a pensiones, becas, apoyos al campo y atención a grupos prioritarios.

Desde Palacio Nacional, la mandataria informó que al cierre de 2026 estos programas alcanzarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión de un billón de pesos destinada directamente a políticas sociales.

Sheinbaum sostuvo que estos apoyos forman parte de una política que busca ampliar derechos y reducir desigualdades, con énfasis en adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, estudiantes, jóvenes y productores del campo.

¿Cuántas personas reciben los principales Programas del Bienestar?

Entre las cifras presentadas, Sheinbaum señaló que 13 millones 788 mil adultos mayores reciben una pensión de 6 mil 400 pesos bimestrales.

También informó que 2 millones 873 mil mujeres de entre 60 y 64 años forman parte de Pensión Mujeres Bienestar, mientras que 2 millones de personas con discapacidad reciben un apoyo permanente de 3 mil 300 pesos cada dos meses.

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A estos programas se suman alrededor de 500 mil jóvenes inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro y 300 mil niñas y niños beneficiados con apoyos dirigidos a familias de madres trabajadoras.

¿Cuántos productores reciben apoyos del Gobierno federal?

En el campo, la Presidenta reportó que 1 millón 889 mil campesinos participan en Producción para el Bienestar y más de 2 millones 157 mil productores reciben fertilizantes gratuitos.

Además, 445 mil personas forman parte de Sembrando Vida y cerca de 200 mil pescadores reciben apoyos mediante Bienpesca.

Sheinbaum agregó que 7 millones de familias cuentan con acceso a leche a precios accesibles y que el programa “El Maíz es la Raíz” organiza este año a 600 mil campesinos para conservar semillas nativas y mejorar la productividad.

Becas educativas también forman parte de la política social

El balance incluyó además los apoyos dirigidos a estudiantes.

Durante 2026, 8 millones de alumnos de primaria recibieron recursos para útiles y uniformes, mientras cerca de 5 millones de jóvenes de educación media superior cuentan con la Beca Benito Juárez.

Para finales del año, alrededor de 800 mil estudiantes universitarios recibirán apoyos mediante Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

Asimismo, más de 73 mil planteles de educación básica y media superior recibieron recursos a través de La Escuela es Nuestra para mejorar sus instalaciones.

Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Palacio Nacional https://t.co/N4koY7Jpnq — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 1, 2026

Sheinbaum destaca inversión social como eje de su Gobierno

La Presidenta presentó estas cifras como parte de una estrategia que busca mantener una amplia cobertura de programas sociales durante su administración.

Además de las pensiones y becas, el Gobierno federal ha dirigido recursos a productores, pescadores, comunidades rurales y escuelas, con el objetivo de sostener una política social de alcance nacional.

El Segundo Informe coloca así a los 42.8 millones de beneficiarios y al billón de pesos de inversión como dos de los datos centrales del balance social presentado por Claudia Sheinbaum.

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