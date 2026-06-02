Marco Rubio advierte que cárteles mexicanos podrían usar drones para atacar en EU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que los cárteles mexicanos cuentan con drones y que existe el riesgo de que puedan utilizarlos para atacar intereses estadounidenses.

La declaración fue realizada durante una audiencia ante el Senado, en medio de un ambiente de tensión entre Washington y el Gobierno de México por temas de seguridad y soberanía.

Rubio señaló que grupos criminales en México ya emplean drones para atacarse entre sí, por lo que consideró posible que en algún momento recurran a esa tecnología contra objetivos vinculados a Estados Unidos.

Marco Rubio alerta por uso de drones de cárteles mexicanos

Durante su comparecencia, el funcionario estadounidense afirmó que el uso de drones por parte de organizaciones criminales representa un nuevo desafío para la seguridad regional.

La advertencia ocurre después de que la administración de Donald Trump catalogara a los principales cárteles mexicanos, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, como organizaciones terroristas.

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Esa clasificación ha sido utilizada por Washington para endurecer su postura frente al crimen organizado y aumentar la presión sobre México en materia de cooperación en seguridad.

México rechaza ataques de EU en territorio nacional

El Gobierno de Estados Unidos ha presionado a México para aceptar posibles operaciones militares contra grupos criminales. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado esa posibilidad al considerar que vulneraría la soberanía nacional.

La mandataria ha reiterado que México está dispuesto a colaborar con Estados Unidos, pero sin subordinación ni acciones extranjeras dentro del territorio mexicano.

Marco Rubio:



Mexican cartels are using UAVs against each other. We should imagine that, at some point, they may use them against our interests. pic.twitter.com/5nPsVqU152 — Clash Report (@clashreport) June 2, 2026

Crece tensión entre México y Estados Unidos

El señalamiento de Rubio se suma a recientes cruces diplomáticos entre ambos países. Esta semana, Sheinbaum pidió al embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, respetar los asuntos internos del país, luego de que el diplomático llamara a evitar que la lucha contra los cárteles se convirtiera en una disputa política.

La tensión bilateral también aumentó tras las acusaciones de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.

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