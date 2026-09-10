Quiénes recibirán cheques de 5 mil dólares si republicanos mantienen el Congreso, que prometió Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar 5 mil dólares a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano mantiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de medio mandato de noviembre.

La propuesta generó dudas sobre su legalidad, viabilidad presupuestaria y posible impacto en la inflación, además de críticas de dirigentes demócratas y cuestionamientos dentro del propio Partido Republicano.

Trump presentó el pago como un beneficio general para los adultos del país y no como una entrega condicionada al sentido del voto. Bajo ese planteamiento, una persona podría votar por los demócratas o abstenerse y aun así recibir el dinero si el programa fuera aprobado.

¿Es legal la promesa de Trump de entregar 5 mil dólares?

Las leyes federales de Estados Unidos prohíben los pagos destinados directamente a influir en el voto. Sin embargo, especialistas citados por The New York Times señalan que una promesa de política pública no necesariamente constituye compra de votos.

El exfiscal de Nuevo México John Day explicó que, tal como fue anunciada, la propuesta no condiciona el pago a respaldar a un candidato específico.

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Aun así, Trump no podría autorizar por sí solo el gasto. La medida requeriría la aprobación del Congreso de Estados Unidos, que tiene facultades sobre el presupuesto federal.

¿Cuánto costaría entregar 5 mil dólares a cada adulto?

Estados Unidos tiene aproximadamente 240 millones de adultos, por lo que el costo estimado del programa alcanzaría alrededor de 1.2 billones de dólares.

La cifra generó cuestionamientos debido a que el déficit presupuestario anual del país ronda los 1.8 billones de dólares.

Marc Goldwein, del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, advirtió que una transferencia de esa magnitud incrementaría considerablemente el déficit y podría ejercer presión adicional sobre la inflación.

El representante republicano por Texas Chip Roy también expresó dudas sobre la forma en que se financiaría la propuesta.

Vance plantea usar ingresos de aranceles

El vicepresidente JD Vance sugirió que los estadounidenses con mayores ingresos podrían quedar fuera del programa y planteó la posibilidad de financiar parte de los pagos con recursos obtenidos mediante aranceles.

Sin embargo, los ingresos derivados de esas medidas comerciales serían inferiores al costo total estimado de los cheques.

La propuesta recordó un antecedente de 2021, cuando el entonces presidente Joe Biden promovió pagos de estímulo en medio de las elecciones especiales para el Senado en Georgia.

🚨BREAKING: Donald Trump says that he will pay a $5,000 “dividend” to every American if the GOP wins the House and Senate this November!



"I will issue a dividend to every citizen in the US of America for $5000.



(What about the $5,000 DOGE checks?) pic.twitter.com/Jt9839oJpB — Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) September 10, 2026

Demócratas critican propuesta de Trump

Dirigentes demócratas rechazaron el anuncio y lo presentaron como una estrategia electoral.

El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó a Trump de intentar obtener apoyo político mediante una promesa de pagos directos.

El Comité Nacional Demócrata también recordó propuestas anteriores de cheques vinculados con ahorros gubernamentales o ingresos arancelarios que no llegaron a concretarse en los términos anunciados.

Por ahora, la iniciativa de los 5 mil dólares permanece como una promesa electoral y no existe una legislación aprobada que autorice los pagos.

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