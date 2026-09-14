Bancos abrirán el 15 de septiembre, pero cerrarán el 16 por las fiestas patrias

Con motivo de las celebraciones por la Independencia de México, las instituciones bancarias modificarán su operación durante esta semana.

De acuerdo con el calendario de días inhábiles establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las sucursales bancarias suspenderán actividades el miércoles 16 de septiembre de 2026.

Un día antes, el martes 15 de septiembre, la operación continuará de manera habitual en las sucursales.

¿Abrirán los bancos el 15 de septiembre?

Sí. Los bancos podrán atender al público el martes 15 de septiembre en los horarios establecidos por cada institución.

En muchos casos, las sucursales operan aproximadamente entre las 8:30 y las 16:00 horas, aunque el horario puede variar de acuerdo con cada banco y ubicación.

Por ello, quienes necesiten realizar trámites presenciales podrán acudir durante esta jornada.

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¿Los bancos abrirán el 16 de septiembre?

No. Las sucursales bancarias permanecerán cerradas el miércoles 16 de septiembre, día en que se conmemora oficialmente el inicio de la Independencia de México.

La suspensión de actividades forma parte del calendario de días inhábiles aplicable al sistema financiero durante 2026.

Los clientes que necesiten realizar operaciones durante esa fecha podrán recurrir a los servicios digitales y cajeros automáticos que mantenga disponibles cada institución.

¿Qué otros días cerrarán los bancos en 2026?

El calendario también contempla otros días sin atención en sucursales durante el resto del año.

Recuerda: el próximo miércoles 16 de septiembre, los bancos y demás entidades financieras supervisadas por la #CNBV suspenderán la atención al público.



¡Anticipa tus trámites!



Consulta el #CalendarioCNBV.

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Entre ellos se encuentran el 2 de noviembre, el tercer lunes de noviembre por la conmemoración de la Revolución Mexicana, el 12 de diciembre, correspondiente al Día del Empleado Bancario, y el 25 de diciembre por Navidad.

Antes de acudir a una sucursal en estas fechas, se recomienda revisar los horarios específicos de cada institución bancaria.

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