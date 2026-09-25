Congreso de Yucatán aprueba plan de 15 acciones para modernizar la red eléctrica y atender fallas de la CFE

El Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad un exhorto con 15 acciones dirigidas a atender las necesidades de infraestructura eléctrica del estado y anticipar la presión que genera el crecimiento urbano sobre la demanda de energía.

La propuesta –presentada por la bancada de Morena, PT y PVEM–, plantea fortalecer la planeación e inversión eléctrica, así como modernizar, mantener y ampliar las redes de transmisión y distribución, especialmente en zonas donde el consumo aumenta con mayor rapidez.

Entre los puntos aprobados se encuentra el intercambio de información entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Gobierno estatal y los municipios sobre nuevos desarrollos, crecimiento poblacional y demanda eléctrica, para anticipar las necesidades de infraestructura.

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También se pide que la planeación urbana considere desde el inicio la disponibilidad de servicios eléctricos para nuevos desarrollos habitacionales, comerciales e industriales, particularmente en Mérida y los municipios de su zona metropolitana.

Otro de los planteamientos es analizar la posible extinción de la Operadora Energética y Marítima de Yucatán (OEMY) para evitar duplicidad de funciones y destinar recursos al fortalecimiento de la Agencia de Energía de Yucatán.

Las medidas incluyen actualizar periódicamente el diagnóstico energético del estado, impulsar la generación distribuida, la eficiencia energética, el almacenamiento y las energías renovables, así como instalar una mesa de trabajo entre la Agencia de Energía, Cenace, CFE y el Congreso para dar seguimiento a obras y proyectos eléctricos.

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El exhorto solicita también agilizar los permisos municipales relacionados con las obras del gasoducto y gestionar recursos federales suficientes para que la CFE pueda mantener, conservar, modernizar y ampliar el sistema eléctrico durante el 2027.

Uno de los puntos está dirigido a los usuarios afectados por fallas en el servicio. El acuerdo pide facilitar y difundir el mecanismo de indemnización de la CFE para que puedan solicitar el pago de daños en instalaciones, equipos o aparatos eléctricos. El documento sostiene que el crecimiento de Mérida no siempre ha estado acompañado al mismo ritmo por la infraestructura y los servicios, por lo que plantea que los ayuntamientos incorporen la suficiencia energética en sus decisiones de desarrollo urbano.

La propuesta fue respaldada por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.