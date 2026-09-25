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Campeche / Sucesos

Mujer es atropellada en el paso peatonal de la colonia Electricistas en Campeche

Una mujer fue embestida por una camioneta al cruzar en preferencia sobre la calle del Duque en la colonia Electricistas. Paramédicos acudieron al lugar para brindarle auxilio.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

25 de sept de 2026

1 min

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Una mujer resultó lesionada tras sufrir un atropellamiento en la colonia Electricistas.
Una mujer resultó lesionada tras sufrir un atropellamiento en la colonia Electricistas. / Dismar Herrera

Una mujer fue auxiliada luego de resultar lesionada tras ser atropellada por una camioneta en la colonia Electricistas, donde elementos policiacos acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho.

Ante el peligro para automovilistas, los habitantes colocaron una rama como señal preventiva improvisada.

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El accidente ocurrió sobre la calle del Duque, entre avenida López Portillo, cuando la mujer cruzaba con preferencia por el paso peatonal y fue embestida por la camioneta, cuyo conductor no hizo alto.

Ante esto, llegaron paramédicos del Sector Salud, quienes procedieron a valorar a la afectada, quien presentó lesiones que no ameritaron su traslado a un hospital.

JGH

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