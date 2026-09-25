Mujer es atropellada en el paso peatonal de la colonia Electricistas en Campeche

Una mujer fue auxiliada luego de resultar lesionada tras ser atropellada por una camioneta en la colonia Electricistas, donde elementos policiacos acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho.

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El accidente ocurrió sobre la calle del Duque, entre avenida López Portillo, cuando la mujer cruzaba con preferencia por el paso peatonal y fue embestida por la camioneta, cuyo conductor no hizo alto.

Ante esto, llegaron paramédicos del Sector Salud, quienes procedieron a valorar a la afectada, quien presentó lesiones que no ameritaron su traslado a un hospital.

JGH