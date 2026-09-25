UADY abre elección de la Rectoría: el 5 de noviembre se definirá quién dirigirá la Universidad de 2027 a 2030

La Universidad Autónoma de Yucatán abrió formalmente el proceso para elegir a la persona que ocupará la Rectoría durante los próximos cuatro años, con una sesión extraordinaria del Consejo Universitario programada para el 5 de noviembre.

Quien resulte electo asumirá el cargo el 1 de enero de 2027 y permanecerá hasta el 31 de diciembre de 2030, en sustitución de Carlos Alberto Estrada Pinto, actual rector de la institución.

La convocatoria establece que las propuestas deberán ser presentadas por al menos 10 integrantes del Consejo Universitario con derecho a voto y acompañarse de la documentación necesaria para acreditar que la persona propuesta cumple con los requisitos legales y estatutarios.

El plazo permanecerá abierto hasta el día hábil anterior a la sesión extraordinaria.

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La decisión estará en manos del XXI Consejo Universitario, órgano que la propia UADY reconoce como la máxima autoridad de la institución. Está integrado por el rector, directores de facultades y escuelas, representantes de maestros y alumnos y otros funcionarios universitarios, aunque no todos tienen derecho a voto.

El actual Consejo tomó protesta el 1 de febrero de 2025 y concluirá sus funciones el 31 de enero de 2027, por lo que será este cuerpo colegiado el que defina a la próxima persona titular de la Rectoría.

La elección representa la primera renovación del máximo cargo universitario desde noviembre de 2022, cuando Carlos Alberto Estrada Pinto fue designado rector para el periodo 2023-2026.

En aquella ocasión se emitieron 52 votos. Estrada Pinto recibió 35, Renán Ermilio Solís Sánchez obtuvo 17 y Eric Ávila Vales no registró sufragios. La votación se realizó de manera secreta, conforme al Estatuto General de la Universidad.

El proceso de este año vuelve a concentrarse dentro del propio Consejo Universitario. No se trata de una elección abierta a toda la comunidad universitaria, sino de una designación realizada por quienes integran el órgano de gobierno con derecho a voto.

Etapa de registro

La convocatoria abre ahora la etapa de registro de propuestas y, una vez cerrada, deberán revisarse los documentos de cada aspirante antes de la votación del 5 de noviembre.

La persona que resulte designada recibirá una Universidad más grande que la que inició el actual rectorado.

El Plan de Desarrollo Institucional 2026-2040 reporta que la matrícula en dependencias propias de la UADY pasó de 28 mil 31 estudiantes en el ciclo 2023-2024 a 32 mil 29 en 2025-2026, un aumento de 14.26% en dos años.

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Si se suman las escuelas incorporadas, la matrícula total de la institución alcanza 40 mil 736 estudiantes.

El crecimiento se concentra principalmente en licenciatura y posgrado. La UADY pasó de 17 mil 272 estudiantes de licenciatura en 2023-2024 a 19 mil 370 en 2025-2026, mientras el posgrado aumentó de mil 838 a 3 mil 53 alumnos en el mismo periodo.

La nueva Rectoría recibirá también un Plan de Desarrollo Institucional con horizonte a 2040, lo que coloca sobre la próxima administración temas como crecimiento de matrícula, ampliación de oferta académica, investigación, infraestructura, financiamiento y vinculación con el desarrollo económico y social del estado.

La elección del 5 de noviembre definirá así no sólo a la próxima cabeza administrativa de la UADY, sino a quien deberá conducir durante cuatro años a la principal universidad pública del estado en una etapa de expansión de su matrícula y de nuevas demandas educativas.