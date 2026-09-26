Presidenta Claudia Sheinbuam cierra gira de rendición en la CDMX: horario y dónde ver el Informe hoy 27 de septiembre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluirá este domingo 27 de septiembre su gira de rendición de cuentas por las 32 entidades del país con una asamblea en el Zócalo de la Ciudad de México, donde presentará los resultados correspondientes a la capital como parte de su Segundo Informe de Gobierno.

El encuentro se realizará en la Plaza de la Constitución y estará abierto al público. De acuerdo con lo informado por la propia presidenta, el acto no será una movilización nacional, sino una asamblea enfocada en las acciones realizadas en la Ciudad de México.

La actividad marcará el cierre del recorrido que Sheinbaum inició después de presentar su Segundo Informe de Gobierno el pasado 1 de septiembre.

¿Cuándo y dónde es el cierre de la gira de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum por su segundo informe de gobierno?

El cierre de la gira de rendición de cuentas se llevará a cabo este domingo 27 de septiembre de 2026, en la Plaza de la Constitución, mejor conocida como Zócalo capitalino.

La cita está programada para las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Se espera que las personas comiencen a llegar desde horas antes debido a la concentración prevista en el Centro Histórico.

Durante su conferencia del 24 de septiembre, Claudia Sheinbaum explicó que el evento servirá para informar sobre lo realizado en la Ciudad de México y que, con esta actividad, concluirá la gira de rendición de cuentas por las 32 entidades.

¿Horario y dónde ver en vivo la transmisión del cierre de la gira de Claudia Sheinbaum?

El mensaje de Claudia Sheinbaum desde el Zócalo está programado para comenzar a las 11:00 horas de este domingo 27 de septiembre.

Quienes no puedan acudir personalmente podrán seguir la cobertura a través de plataformas digitales y medios públicos.

Entre las opciones para seguir el evento se encuentran:

Canal oficial de YouTube del Gobierno de México

Canales oficiales de Claudia Sheinbaum en redes sociales

Canal Once

Canal Catorce

Canal 22

La transmisión permitirá seguir el mensaje de la presidenta desde el Zócalo, donde se realizará el cierre de la gira de rendición de cuentas.

¿Cómo llegar al Zócalo de la CDMX al informe de la Presidenta Sheinbaum? Calles cerradas y alternativas

Si tienes previsto acudir al Zócalo este domingo, es importante considerar que habrá modificaciones a la circulación debido al operativo de seguridad y movilidad implementado en el primer cuadro de la Ciudad de México.

Entre las vialidades que tendrán restricciones se encuentran:

Circuito Plaza de la Constitución

Avenida 20 de Noviembre

5 de Febrero

José María Pino Suárez

5 de Mayo

Moneda

República de Brasil

Las restricciones buscan facilitar el acceso peatonal y mantener el orden alrededor de la Plaza de la Constitución durante la concentración.

Para quienes necesiten atravesar la zona en automóvil, algunas de las alternativas señaladas son: Eje 1 Sur, Fray Servando Teresa de Mier, Circuito Interior y algunos tramos de Paseo de la Reforma.

La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro permanecerá cerrada durante el desarrollo del evento.

Ante los cierres, se recomienda salir con anticipación, utilizar transporte público cuando sea posible y consultar el estado de las vialidades antes de dirigirse al Centro Histórico.

Con esta asamblea, Claudia Sheinbaum cerrará la gira de rendición de cuentas que llevó su mensaje a las 32 entidades del país y retomará posteriormente sus actividades habituales, entre ellas los informes semanales y las giras relacionadas con supervisión de obras y otros proyectos.