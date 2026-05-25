Presidenta de México prepara rendición de cuentas para el 31 de mayo: habrá actos en las 32 entidades

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo domingo 31 de mayo realizará una rendición de cuentas sobre los avances de su administración, a dos años de la elección presidencial del 2 de junio de 2024.

Durante la conferencia matutina de este lunes 25 de mayo, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria aclaró que no se trata de un informe formal de gobierno, sino de un ejercicio público para explicar lo realizado desde que ganó la elección y durante el primer año y medio de su administración.

Sheinbaum explicó que la intención es llamar a la plaza pública y realizar actos simultáneos en las 32 entidades del país, con conexión mediante pantallas para que la ciudadanía pueda seguir la rendición de cuentas.

¿Qué informará Claudia Sheinbaum el 31 de mayo?

La presidenta señaló que el mensaje estará centrado en los avances de su gobierno y en las acciones realizadas desde el triunfo electoral de 2024.

De acuerdo con Sheinbaum, este ejercicio también servirá para explicar el contexto político actual, incluida lo que calificó como una ofensiva mediática contra su gobierno.

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Además, adelantó que hablará sobre la defensa de la soberanía nacional, con el argumento de que en México las decisiones corresponden únicamente a las y los mexicanos.

La mandataria sostuvo que la rendición de cuentas forma parte de su visión de gobierno y de la continuidad de los ejercicios de información pública.

¿Dónde será la rendición de cuentas de Sheinbaum?

Sheinbaum indicó que aún se definirá el lugar exacto desde donde encabezará el acto principal. Explicó que durante la tarde sostendría una reunión para decidir si el mensaje se realizará desde Palacio Nacional o en otro punto de la Ciudad de México.

También precisó que el Zócalo capitalino no sería una opción viable debido a los trabajos que se realizan en preparación para el Mundial. Por ello, su equipo revisa otros espacios en la capital y plazas públicas en los estados.

#MañaneraDelPueblo. El objetivo de la movilización del 31 de mayo es un ejercicio de rendición de cuentas ante la ofensiva mediática y la defensa de la soberanía a 2 años del triunfo electoral del 2 de junio de 2024, explica @Claudiashein pic.twitter.com/3LgAaefO7K — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 25, 2026

Habrá pantallas en plazas públicas de todo el país

La presidenta informó que se prevé instalar pantallas en distintos puntos de las 32 entidades para seguir la transmisión del mensaje. Con ello, el gobierno busca que la rendición de cuentas tenga alcance nacional y participación pública.

Aunque todavía faltan detalles logísticos, Sheinbaum confirmó que el acto se realizará el domingo 31 de mayo y que será presentado como un ejercicio de rendición de cuentas, no como informe constitucional de gobierno.

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