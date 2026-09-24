Claudia Sheinbaum cerrará gira del Segundo Informe este domingo en el Zócalo; descarta cambios en gabinete

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este domingo realizará en el Zócalo de la Ciudad de México el cierre de la gira nacional que emprendió con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el encuentro comenzará a las 10:00 horas y tendrá formato de asamblea para presentar los avances de su administración relacionados con la capital del país.

Sheinbaum aclaró que no se tratará de una movilización nacional, pues el recorrido por las 32 entidades tuvo precisamente el objetivo de rendir cuentas en cada estado. Desde finales de agosto ya había adelantado que, tras concluir esas visitas, el cierre en el Zócalo estaría enfocado exclusivamente en la Ciudad de México.

¿Cuándo será el cierre de la gira de Sheinbaum?

El acto está programado para este domingo a las 10:00 horas en el Zócalo capitalino.

Antes de llegar a esa fecha, Sheinbaum continuará con los últimos recorridos de su gira. Este jueves visitará Puebla; el viernes acudirá a Tabasco, Guerrero y Michoacán, mientras que el sábado estará en Sonora.

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La mandataria inició esta serie de encuentros después de presentar el Segundo Informe de Gobierno el pasado 1 de septiembre en Palacio Nacional.

Sheinbaum descarta cambios en su gabinete

Durante la misma conferencia, la Presidenta señaló que no tiene contemplado realizar cambios en su gabinete al concluir esta etapa de rendición de cuentas.

La gira tuvo como propósito informar directamente en cada entidad sobre obras, programas y acciones federales. Sheinbaum explicó al inicio del recorrido que presentaría avances específicos en infraestructura de agua, carreteras, trenes y otros proyectos correspondientes a cada estado.

#MañaneraDelPueblo. Este fin de semana culmina la presidenta su gira de #RendicionDeCuentas: hoy viaja a Puebla, el viernes estará en Tabasco, Michoacán y Guerrero; el sábado en Sonora; y el domingo habrá asamblea informativa en el Zócalo de la CDMX. pic.twitter.com/N1ISYzzpV0 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 24, 2026

Con el encuentro del domingo en la Ciudad de México, la mandataria dará por concluido el recorrido por las 32 entidades del país relacionado con su segundo año de gobierno.

IO