Morena designa a Ana Lilia Rivera como coordinadora estatal de la transformación en Tlaxcala

Morena designó a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera como coordinadora de los trabajos de defensa de la transformación y la soberanía nacional en Tlaxcala, tras concluir el proceso interno para definir a la persona encargada de organizar al movimiento en la entidad.

El anuncio fue realizado por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, quien informó que la decisión se tomó después del proceso en el que participaron distintos aspirantes. La dirigente señaló que Rivera asumirá la responsabilidad de mantener el trabajo territorial y fortalecer la organización política en el estado.

¿Quién es Ana Lilia Rivera?

Durante el acto, Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, repasó parte de la trayectoria de la nueva coordinadora.

Rivera es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y ha participado en temas relacionados con derechos de pueblos indígenas, campo y protección del maíz nativo.

También se ha desempeñado como secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tlaxcala, secretaria nacional de Asuntos Indígenas y Campesinos y senadora de la República. En el Senado ocupó cargos en la Mesa Directiva y en distintas comisiones legislativas.

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Ana Lilia Rivera promete recorrer Tlaxcala

Tras rendir protesta, Rivera aseguró que buscará integrar a quienes participaron en el proceso interno y mantener comunicación con la militancia del estado.

La senadora adelantó que comenzará recorridos calle por calle, barrio por barrio y comunidad por comunidad para fortalecer la organización territorial de Morena en Tlaxcala. También planteó que las diferencias internas no deben impedir la construcción de acuerdos dentro del movimiento.

Presentamos a @AnaLiliaRivra, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Tlaxcala. pic.twitter.com/1H061YQEnW — Morena (@PartidoMorenaMx) September 28, 2026

En el acto también participó Arturo Escobar, coordinador nacional del Partido Verde Ecologista de México, quien expresó respaldo a Rivera y señaló que el PVEM buscará coordinación con Morena en las tareas políticas de la entidad.

El nombramiento coloca a Rivera al frente de la estructura encargada de organizar las tareas de defensa de la transformación y la soberanía nacional en Tlaxcala de cara al próximo proceso electoral.

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