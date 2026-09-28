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Morena designa a Elí César Cervantes como coordinador estatal en San Luis Potosí rumbo a 2027

Morena nombró a Elí César Cervantes como coordinador estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional para San Luis Potosí.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

28 de sept de 2026

2 min

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Elí César Cervantes Rojas fue designado por Morena como coordinador estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional para San Luis Potosí
Elí César Cervantes Rojas fue designado por Morena como coordinador estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional para San Luis Potosí / @PartidoMorenaMx

Morena designó a Elí César Cervantes Rojas como coordinador estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional para San Luis Potosí, luego de que la Comisión Nacional de Elecciones alcanzó un consenso entre los perfiles considerados para el cargo.

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, explicó que el partido revisó los perfiles de quienes participaron en el proceso y decidió respaldar a Cervantes con el objetivo de fortalecer la organización interna en la entidad.

También subrayó que San Luis Potosí es el único estado donde Morena prevé competir sin coalición en el próximo proceso electoral.

¿Quién es Elí César Cervantes Rojas?

Durante el anuncio, Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, destacó que Cervantes es militante fundador del partido, maestro de formación y con experiencia en comunidades rurales.

También recordó que fue candidato a diputado federal, senador de la República por San Luis Potosí y ocupó cargos internos como consejero estatal y nacional, además de secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal. Antes de asumir la nueva responsabilidad, se desempeñaba como director general del Centro SICT en San Luis Potosí.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

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Medios locales ya habían reportado días antes que Cervantes se perfilaba para asumir la coordinación estatal, aunque la dirigencia había pedido esperar la resolución formal de la Comisión Nacional de Elecciones.

Cervantes llama a construir unidad en Morena

Tras rendir protesta, Cervantes afirmó que su principal objetivo será integrar a los distintos grupos y estructuras territoriales del partido para fortalecer el trabajo político en San Luis Potosí.

El nuevo coordinador señaló que buscará conformar un equipo con participación de la militancia y de futuros coordinadores distritales y municipales.

También planteó mantener presencia territorial y diálogo con sectores como pueblos originarios, trabajadores, empresarios, comerciantes, campesinos, personal de educación y salud, periodistas y colectivos sociales.

Cervantes también expresó su rechazo al nepotismo y sostuvo que la organización interna deberá priorizar la unidad y el trabajo de base rumbo al próximo proceso electoral.

IO

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